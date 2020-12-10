Suriye'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Suriye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde huzur ve asayişi sağlamakla görevli Türk askerlerine PKK/YPG’li teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada kalleş saldırıda 2 askerimizin şehir düştüğü, 6 askerimizinde yaralandığı duyuruldu.Valilik, yaralanan askerlerin Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını ve bölgede saldırıyı gerçekleştirenler ile ilgili olarak, yerel kolluk kuvvetleri tarafından saldırıya ilişkin tahkikata başlandığını duyurdu.

Diğer yandan Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 kişinin, Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı madde ile birlikte sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçildiğini ve şüpheli saldırganın bombayı uygulama noktasında patlamaya çalışırken, uygulama noktasında görev yapan personeli dikkat sayesinde etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

1,5 KİLOGRAM PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde yaklaşık 1,5 kilogram patlamaya hazır halde parça tesirli patlayıcı ele geçirildiği ve patlayıcı maddenin imha edildiği bildirildi.