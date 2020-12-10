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Suriye'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliği ve huzuru sağlayan Türk askerine yol kontrol uygulama noktasında düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz ise yaralandı.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:44
Suriye'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
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Suriye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde huzur ve asayişi sağlamakla görevli Türk askerlerine  PKK/YPG’li teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada kalleş saldırıda 2 askerimizin şehir düştüğü, 6 askerimizinde yaralandığı duyuruldu.Valilik, yaralanan askerlerin Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını ve bölgede saldırıyı gerçekleştirenler ile ilgili olarak, yerel kolluk kuvvetleri tarafından saldırıya ilişkin  tahkikata başlandığını duyurdu.

Diğer yandan Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 kişinin, Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı madde ile birlikte sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçildiğini ve şüpheli saldırganın bombayı uygulama noktasında patlamaya çalışırken, uygulama noktasında görev yapan personeli dikkat sayesinde etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

 

 

1,5 KİLOGRAM PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde yaklaşık 1,5 kilogram patlamaya hazır halde parça tesirli patlayıcı ele geçirildiği ve patlayıcı maddenin imha edildiği bildirildi. 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 19:44
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Anahtar Kelimeler:
SuriyeBarış Pınarı Harekatı
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