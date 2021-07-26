Suriye'den acı haber! 2 asker şehit oldu

MSB, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir Kirpi aracına yapılan saldırı sonrası Piyade Komanda Astsubay Fatih Güney ve Piyade Komando Sözleşmeli Er Emrah Aslan şehit düştüğünü duyurdu. Şehitler Gaziantep’te düzenlenen tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

İki askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.’’