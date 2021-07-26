Suriye'den acı haber! 2 asker şehit oldu

MSB, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir Kirpi aracına yapılan saldırı sonrası Piyade Komanda Astsubay Fatih Güney ve Piyade Komando Sözleşmeli Er Emrah Aslan şehit düştüğünü duyurdu. Şehitler Gaziantep’te düzenlenen tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
İki askerimiz şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.
Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.’’
Son Güncelleme: 26.07.2021 13:45