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Süresiz nafaka kalkacak mı? Yeni nafaka yasası ne zaman çıkacak? Süresiz ve ömür boyu nafaka kaldırılacak mı?

Birçok kişinin bir düzenleme beklediği nafaka konusu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir toplantı gerçekleşti. Toplantı da süresiz nafakanın kalkıp kalkmaması ile ilgili kararlar alındı. Alınan kararlar ardından süresi nafaka kalkacak mı, yeni nafaka düzenlemesinin ne zaman çıkacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 17:19
Süresiz nafaka kalkacak mı? Yeni nafaka yasası ne zaman çıkacak? Süresiz ve ömür boyu nafaka kaldırılacak mı?
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Aile birliğinin bozulmasından ve boşanmanın ardından genelde kadınların geçimini sıkıntı çekmeden sağlaması için mahkemenin uygun olarak verdiği nafaka ile alakalı tartışmalar yıllardır devam ediyor. Nafaka, Türk Medeni Kanunu’muzun 175. Maddesinde yer alır. Nafaka hem erkeğe hem kadına verilebiliyor. Burada esas alınan boşandıktan sonra maddi güçsüzlüğe düşecek tarafın tespit edilmesidir. Mahkeme, kişinin iş durumu, geliri ve daha önceki yaşam tarzını göz önünde bulunarak süresiz nafaka kararı verebilir. Birçok kişi süresiz nafakanın yasal olarak düzenlemesini bekliyor.

Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ak Parti genel merkez yönetimi ve meclis grup yönetimi bazı kararlar aldı. Adalet Bakanlığı toplantıda nafaka süresini üst sınır 6 yıl, alt sınır 2 yıl şeklinden öneri sundu. Toplantı da şu kararlar alındı;

-Yapılacak olan düzenlemede ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar dışında son verilecek.

-Nafaka bağlanmada evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi koşullar dikkate alınacak.

-Nafaka evli kalınan süre ile sınırlı olacak. Üst sınır altı sene olacak. Ancak bu süre 2 senenin altında olmayacak

-Nafakanın üst sınırı hakimin takdirinde olacak

-Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi koşullar söz konusuysa nafakada süre sınırı olmayacak. Bu durumda olan kadınlar ömür boyu nafaka alabilirler.

-Evliliği sebebiyle işinden ayrılmak zorunda kalan ve bir daha o işine dönmesi mümkün olmayan kadınların nafakası da süresiz olacak.

-Polis eşliğinde çocuk teslimi kaldırılacak. Bu konu Aile Bakanlığının sorumluluğuna verilecek. Çocuk teslimi pedagog eşliğinde yapılacak. İhtiyaç olursa güvenlik güçleri devreye girecek.

-İcra ile çocuk teslimi işlemleri sırasında anne ya da baba her seferinde 1000 TL ödüyor. Bu nedenle çocuk merkezleri oluşturulacak. Teslimler bu merkezlerden yapılacak.

Bu maddelerin henüz ne zaman işleme alınacağına dair bilgi yokken yetkililerin açıklamaları bekleniyor.



Son Güncelleme: 12.12.2020 17:19
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Anahtar Kelimeler:
NafakaSüresiz NafakaFuat Oktay
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