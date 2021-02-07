Süresiz nafaka kalkacak Mı? Yeni nafaka düzenlemesi ne zaman çıkacak? Ömür boyu nafaka uygulaması kalar mı?

Mahkeme boşanma esnasında taraflara nafaka bağlayabilir.Nafaka bağlanan kimseye şartlarının kaybolmasına kadar ödeme devam edilir.Türk hukukunda 4 çeşit nafaka bulunur.Yoksulluk,iştirak,tedbir ve yardım nafakalarıdır.Nafaka bağlanırken bir çok durum göz önünde bulundurulur.Durumdan oldukça şikayetçi olan Süresiz nafaka mağdurları yasal düzenleme yapılarak mağduriyetlerin giderilmesini istenmektedir.

Adalet bakanlığı süresiz nafaka bir üst sınır ya da evlilik süresine kadar nafaka için çözüm yolunu önermek için çalışmalara devam etmektedir.

Nafaka düzenlemesi nasıl olacak?

Uzun bir zaman tartışılan nafaka düzenlemesi yeniden kamuoyunun gündeminde yer almaktadır.Ak parti iktidarı çözüm için yeni yollar aramakta.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında nafakaya ve icra yolu ile teslim edilen çocuklar için önerilen düzenlemenin yakın bir zaman içerisinde meclis gündeminde yer almasını istedi.Adalet bakanlığı yaptığı önerl ile nafaka süresini 6 yıla indirilmesini masaya getirdi.Alt sınır ise 2 yıl olarak açıklandı.

Yapılan toplantıda alınan kararlar ise şöyledir

Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek.

Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi ölçütler dikkate alınacak.

Nafaka evli kalınan süre ile sınırlandırılacak. Üst sınır 6 yıl olacak. Ancak bu süre iki senenin altında olmayacak

Nafakanın üst sınırı hakim takdirine bırakılacak,

Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek.

Evliliği sebebiyle işinden ayrılmak zorunda kalan ve bir daha o işine dönmesi mümkün olmayan kadınların nafakası da süresiz olacak.

Polis eşliğinde çocuk teslimi son bulacak. Bu konu Aile Bakanlığının sorumluluğuna verilecek. Çocuk teslimi pedagog eşliğinde yapılacak. İhtiyaç halinde kolluk kuvvetleri devreye girecek.

İcra ile çocuk teslimi işlemleri sırasında anne ya da baba her seferinde bin lira civarında masraf ödüyor. Bu sebeple çocuk merkezleri oluşturulacak. Teslim işlemleri bu merkezlerden yapılacak.