Sürdüğü traktör devrildi, altında kalarak can verdi

Bir kişinin hayatını kaybettiği acı olay bugün Tokat Erbaa ilçesine bağlır bir köyde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir köyde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 75 yaşındaki Nurettin Arslan bu traktörüyle kendisine ait tarlayı sürmeye gitti. Yaşlı adam traktörüyle yolda seyir halindeylen, rampa aşağıya indiği sırada direksiyon hakimiyeti kaybetti ve arkasında aletlerin yüklü olduğu traktör devrildi.

Traktörün altında kalarak can verdi

Kazayı gören çevredekiler devrilen traktörün altında kalan yaşlı adamı kurtarmak için hemen yardıma koştu ancak yaşlı adamı ters dönen traktörün altında yaşamını yitirdi.

Ekiplere haber verilmesiyle birlikte kısa süre içinde kaza bölgesine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni traktörün alından çıkardı ve yapılan inceleme sonrasında otopsi için morga kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı.