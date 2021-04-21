İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Sürdüğü traktör devrildi, altında kalarak can verdi

Tokat Erbaa ilçesinde yaşanan sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 75 yaşındaki Nurettin Arslan hayatını kaybetti.

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:23
Sürdüğü traktör devrildi, altında kalarak can verdi
Takip Et:

Bir kişinin hayatını kaybettiği acı olay bugün Tokat Erbaa ilçesine bağlır bir köyde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir köyde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 75 yaşındaki Nurettin Arslan bu traktörüyle kendisine ait tarlayı sürmeye gitti. Yaşlı adam traktörüyle yolda seyir halindeylen, rampa aşağıya indiği sırada direksiyon hakimiyeti kaybetti ve arkasında aletlerin yüklü olduğu traktör devrildi. 

Traktörün altında kalarak can verdi

Kazayı gören çevredekiler devrilen traktörün altında kalan yaşlı adamı kurtarmak için hemen yardıma koştu ancak yaşlı adamı ters dönen traktörün altında yaşamını yitirdi.

Ekiplere haber verilmesiyle birlikte kısa süre içinde kaza bölgesine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni traktörün alından çıkardı ve yapılan inceleme sonrasında otopsi için morga kaldırdı.

 Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı.

 

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 23:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Traktör KazasıTokatErbaa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
23 Nisan restoranlar ve marketler açık mı, paket servis olacak mı?
23 Nisan restoranlar ve marketler açık mı, paket servis olacak mı?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 22 Nisan Perşembe 3 günlük olarak başlıyor mu?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 22 Nisan Perşembe 3 günlük olarak başlıyor mu?
Kahve falında kalp görmek nedir? Kahfe falında kalp görmenin anlamı
Kahve falında kalp görmek nedir? Kahfe falında kalp görmenin anlamı
Günlük burç yorumları; 22 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 22 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Anneler Günü için hediye önerileri; 2021 Anneler Gününde alınabilecek hediyeler
Anneler Günü için hediye önerileri; 2021 Anneler Gününde alınabilecek hediyeler

Popüler Haberler

Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
23 Nisan restoranlar ve marketler açık mı, paket servis olacak mı?
Vergi levhası nedir? 2021 Kimler vergi levhası almak zorundadır?
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2021 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? 2021 Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Kömür yardımı için gerekli şartlar nelerdir? 2021 kömür yardımı nereden alınır?
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
SGK ölüm yardımından kimler yararlanabilir? 2021 Sgk cenaze parası ne kadar?
Hangi hastalar malulen emekli olur? 2021 Malulen emekli nasıl olunur?
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Doğan Bayraktar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamları
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga nerelidir?
Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere 1477 TL nakit ve gıda yardımı yapıyor
Çukur 4. sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Nasıl erken emekli olunur? 2021 Erken emeklilik şartları nelerdir?
Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden nasıl açılır? 2021 dondurulmuş instagram hesabı silinir mi?
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında? nerelidir?
Diyetisyen 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Diyetisyen görevleri nelerdir?
Yeni ehliyet nasıl alınır? 2021 ehliyet alımı ne kadar sürer?
Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşı en yüksek ne kadar olabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.