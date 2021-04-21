Sürdüğü traktör devrildi, altında kalarak can verdi

Bir kişinin hayatını kaybettiği acı olay bugün Tokat Erbaa ilçesine bağlır bir köyde yaşandı.
Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir köyde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 75 yaşındaki Nurettin Arslan bu traktörüyle kendisine ait tarlayı sürmeye gitti. Yaşlı adam traktörüyle yolda seyir halindeylen, rampa aşağıya indiği sırada direksiyon hakimiyeti kaybetti ve arkasında aletlerin yüklü olduğu traktör devrildi.
Traktörün altında kalarak can verdi
Kazayı gören çevredekiler devrilen traktörün altında kalan yaşlı adamı kurtarmak için hemen yardıma koştu ancak yaşlı adamı ters dönen traktörün altında yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı.
Son Güncelleme: 21.04.2021 23:23