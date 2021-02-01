Süphan Dağı'ndan inen kurt bir kadına saldırdı

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Bitlis Süphan Dağı'ndan indiği düşünülen kurt, Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinin bir mahallede yaşayan Sıti Yoldaşçı adlı bir kadına saldırdı.

Yaşanan korkunç olay sonrasında kurdun saldırısı sonrasında yaralanan Sıti Yoldaşçı hastaneye kaldırılırken yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Belde sakinleri yaşanılan bölgenin Süphan Dağı eteklerinde bulunduğunu söyleyerek kurdun dağdan indiğini düşündüklerini söyleyerek kurdun ilk önce bir çocuğa saldırmaya çalıştığını ancak çocuğun kurtulduğunu daha sonra Menderes Mahallesi'nde yaşayan Sıti Yoldaşçı adlı kadına saldırdığını anlatı. Kadının çığlıklarını duyan belde sakinlerinin müdahalesi ile kadının kurtarıldığını ve kurdun öldürüldüğünü anlattı. Kadının kurt saldırısı sonucunda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığı, burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini anlattı. Saldırıya uğrayan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

