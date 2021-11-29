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Superstore dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

2015 yılında NBC kanalında yayın hayatına başlayan ve konseptiyle dikkat çeken Superstore dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

29 Kasım 2021 Pazartesi 14:14
Superstore dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
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İlk bölümü 2015 yılında yayınlanan Superstore adlı komedi dizisi, alışılmışın dışında bir ortamda 6 sezon boyunca izleyici karşısına çıktı. Superstore, 20 dakikalık bölümler halinde yayınlanıyor ve dizi tamamen bir markette geçiyor. Dizi, 2020 yılında yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti.

Superstore dizisinin konusu nedir?

Bir süpermarkette geçen dizide, market çalışanlarının keyifli iş ortamlarında müşterilerle yaşadıkları zorlu pazarlıklar, mağazada kaybolan çocuklar, çalınan eşyalar ve daha birçok problemle mücadeleleri anlatılıyor.

Superstore oyuncu kadrosu

Ben Feldman (Jonah)

Lauren Ash (Dina)

Colton Dunn (Garrett)

America Ferrera (Amy)

Nico Santos (Mateo)

Mark McKinney (Glenn)

Nichole Sakura (Cheyenne)

Jon Miyahara (Brett)



Son Güncelleme: 30.11.2021 17:52
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SuperstoreSuperstore Konusu
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