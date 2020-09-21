İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Süper Loto’da 22. Hafta çekilişi sonuçları belli oldu!

Süper Loto’da 22. Hafta çekilişi sonuçları belli oldu! Her Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen çekilişin bu günkü sonuçları açıklandı…

21 Eylül 2020 Pazartesi 03:27
Süper Loto’da 22. Hafta çekilişi sonuçları belli oldu!
Takip Et:

Milyonlarca kişinin en büyük umutlarını barındıran Süper Loto çekilişlerinde bugün sonuçlar açıklandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günlerinde çekilen Süper Loto çekilişinde 22. Hafta sonuçları belli oldu. Yapılan çekiliş sonucunda kazanan sayılar aşağıdaki gibi oldu.


3 4 7 10 44 47

Süper Loto Sorgulama Ekranı

Aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden Süper Loto sonuçları sorgulanabilmektedir. Sorgulamaların yalnızca Milli Piyango’nun resmi adresi üzerinden yapılması önerilmektedir. Aksi taktirde istenmeyen durumlarla karşılaşılması söz konusu olabilmektedir.



Son Güncelleme: 21.09.2020 03:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LotoçekilişBüyük Ikramiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 ve BİM marketler 19-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
A101 ve BİM marketler 19-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Aldığı 52 yıl hapis cezasından kendini öldü göstererek kaçan youtuber yakayı ele verdi
Aldığı 52 yıl hapis cezasından kendini öldü göstererek kaçan youtuber yakayı ele verdi
Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı
Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı
Fuhuş için gittiği kişi travesti çıktı! Sinirlenip bıçakladı
Fuhuş için gittiği kişi travesti çıktı! Sinirlenip bıçakladı
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!
Yağ bezesini aldırdığı ameliyat sonrasında hayatını kaybetti
Yağ bezesini aldırdığı ameliyat sonrasında hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2020
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Bekarlar ne kadar agi alıyor? Agi ne zamana kadar ödenir? 2020
Malta asgari ücreti ne kadar?
Masumlar Apartmanı Han karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? Kimler rapor parası alabilir?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 21 Eylül 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Altın ne kadar oldu? 21 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
SMS ile anında kredi veren bankalar
O Ses Türkiye 2020 şampiyonu Alkan Dalgakıran’ın hayat hikayesi
Babil İrfan’ı kim ihbar etti?
Rüyada fare ne demektir? Rüyada fare görmenin anlamı ve tabiri
iOS 13 ne zaman çıkacak? iOS 13 yenilikleri ve özellikleri neler? İşte yeni işletim sistemi özellikleri
Halkbank’tan KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi avantajları 20 Eylül 2020 Pazar
A101 indirimli ürünleri 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 Aktüel kataloğu
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 21 Eylül 2020 Pazartesi
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 21 Eylül 2020 Pazartesi
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 20 Eylül 2020 Pazar Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.