Süper Loto’da 22. Hafta çekilişi sonuçları belli oldu!

Milyonlarca kişinin en büyük umutlarını barındıran Süper Loto çekilişlerinde bugün sonuçlar açıklandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günlerinde çekilen Süper Loto çekilişinde 22. Hafta sonuçları belli oldu. Yapılan çekiliş sonucunda kazanan sayılar aşağıdaki gibi oldu.

Süper Loto Sorgulama Ekranı

3 4 7 10 44 47

Aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden Süper Loto sonuçları sorgulanabilmektedir. Sorgulamaların yalnızca Milli Piyango’nun resmi adresi üzerinden yapılması önerilmektedir. Aksi taktirde istenmeyen durumlarla karşılaşılması söz konusu olabilmektedir.