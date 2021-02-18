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Süper Loto sonuçları canlı 18 Şubat 2021 Perşembe sonuç sorgulama ekranı

Her Pazar, Perşembe ve Salı günü canlı yayınla çekilişleri gerçekleştirilen Süper Loto oyununun çekiliş sonuçları açıklandı. 18 Şubat Perşembe gününün Süper Loto sonuçları 21.30'da belli olmuş oldu.

18 Şubat 2021 Perşembe 23:00
Süper Loto sonuçları canlı 18 Şubat 2021 Perşembe sonuç sorgulama ekranı
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Haftanın üç günü düzenlenen çekilişlerle kazandıran Süper Loto’nun 18 Şubat Perşembe gününe ait çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Youtube hesabından yapılan çekilişle beraber Süper Loto sonuçları belli oldu.

Bugün yani 18 Şubat 2021 Perşembe gününün Süper Loto sayıları, 8, 16, 24, 28, 44 ve 52 oldu. Akşam saat 9.30’da canlı yapılan çekiliş Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto oyunu birden altmışa kadar sayı arasından 6 adet sayıyı tahmin etmeye dayanmaktadır. Tercih edilen her altı sayı bir kolon olmakta olup bir kolon için üç lira ödenmektedir. Sayıları seçmek yerine rastgele seçme işaretlenerek sayıların sistem tarafından seçilmesi de tercih edilebilmektedir. Bunun yanı sıra ortak süper loto oynamak isteyen kişiler için ortaklaşa alınan ortak biletler de mevcuttur. Bu biletler arkadaşlarıyla beraber oynamak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir.



Son Güncelleme: 18.02.2021 23:00
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Süperloto18şubat
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