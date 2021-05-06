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Süper Loto sonuçları; 6 Mayıs Perşembe Süper Loto çekiliş sorgulama

Süper Loto canlı yayın çekiliş sonucu araştırmaları devam ediyor. 6 Mayıs Perşembe günü yapılacak olan çekilişin nereden takip edileceği merak konusu oldu. 6 Mayıs tarihli Milli Piyango online Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto'nun yeni kuralları neler? Süper Loto ikramiyesi ne kadar? İşte tüm detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 18:30
Süper Loto sonuçları; 6 Mayıs Perşembe Süper Loto çekiliş sorgulama
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Süper Loto’nun bu haftaki çekilişi 6 Mayıs Perşembe günü saat 21.30’da yapılacak. Dolayısıyla çekiliş henüz gerçekleştirilmedi.

Süper Loto sonuç sorgulama linki

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto oyunu, 1-60 arasında bulunan sayılardan 6 tanesini seçme ile yapılır. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

Sayıları işaretlerken işaretleme yapılmak istenmediği yerde “Sen Seç” kutucuğu işaretlenebilir. Dolayısıyla terminal rastgele numara seçer. Bir kolonda 6 sayıdan fazlasını işaretleyip sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirmektedir. Oynayanlar altıdan fazla sayı seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Bunun yanı sıra tercih edenler arkadaşları ile ortak bilet alabilmektedir. Buna ise Ortak Bilet denir. Ortak Bilet, bir veya daha fazla biletin birden fazla kişi tarafında farklı pay nispetleri ile alınmasıdır. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto, Milli Piyango uygulamasından veya satış yerlerinden oynanabilir. Bunun yanı sıra www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasından da oynayabilirsiniz. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden de oynanabilir.




Son Güncelleme: 06.05.2021 18:30
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Anahtar Kelimeler:
SüperlotoSonuçlar6Mayıs
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