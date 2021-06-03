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Süper Loto sonuçları 3 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçlarına ilişkin araştırmalar son hızıyla sürüyor. 3 Haziran Perşembe Süper Loto çekilişi canlı yayın şeklinde düzenlenecek! 3 Haziran Perşembe 2021 Süper Loto sonuçları, 3 Haziran Perşembe Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı, yenilenen Süper Loto'nun yeni kuralı ne ve Süper Loto ikramiyesinde devir var mı soruları şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. 3 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş gerçekleşiyor.

03 Haziran 2021 Perşembe 21:15
Süper Loto sonuçları 3 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı
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Süper Loto çekilişleri şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Süper Loto şans oyununu olan ilgi her geçen yıl artarken büyük ödül vatandaşları cezbediyor. Büyük ödülün hayalini kuran binlerce kişi Süper Loto oynuyor.

Süper Loto hangi günlerde çekiliyor?

Süper Loto haftada üç gün çekilmektedir. Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden duyurulur. Ayrıca Süper Loto çekilişleri MPİ resmi hesapları üzerinden canlı yayınlanmaktadır.

3 Haziran 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto çekilişleri Sisal Şans tarafından gerçekleştirilmektedir. 3 Haziran Perşembe günü çekiliş saat 21:30’de yapılacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1'den 60'a kadar 6 sayı seçme oyunudur. Seçtiğiniz her 6 sayı bir kolon oluşturur. Bir kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretlemeyi yapmak istemeyen kişiler, terminalin rastgele 6 sayı seçmesi için kolonun altındaki SEN SEÇ kutusunu işaretleyebilirler. Bir sütunda 6'dan fazla sayı seçilerek bir sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu birçok oyun kombinasyonu geliştirir. Oyuncular, altıdan fazla sayı seçerek oluşturulabilen tüm kombinasyonları ayrı kolonlarda otomatik olarak oluşturur.

Tercihe göre arkadaşlardan ortak bilet satın alınabilir. Birden fazla üyenin aynı veya farklı katılım oranları ile bir veya daha fazla bilet satın almasına ortak bilet denir. Normal biletler, satın alma sırasında üye hesaplarında da görülebilir.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com’u, Milli Piyango uygulamasını veya en yakın satış noktasını kullanabilirsiniz. Süper Loto; Www.millipiyangonline.com adresinde, Milli Piyango uygulamasında veya satış noktalarında oynayabilirsiniz.

Süper Loto online oynamak için tıklayınız.


Son Güncelleme: 03.06.2021 21:15
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