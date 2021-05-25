İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Süper Loto sonuçları 25 Mayıs Salı Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçlarına ilişkin araştırmalar son hızıyla sürüyor. 25 Mayıs Salı Süper Loto çekilişi canlı yayın şeklinde düzenlenecek! 25 Mayıs Salı 2021 Süper Loto sonuçları, 25 Mayıs Salı Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı, yenilenen Süper Loto'nun yeni kuralı ne ve Süper Loto ikramiyesinde devir var mı soruları şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. 25 Mayıs Salı Süper Loto çekiliş gerçekleşiyor.

25 Mayıs 2021 Salı 21:05
Süper Loto sonuçları 25 Mayıs Salı Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı
Takip Et:

Süper Loto çekilişleri şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Süper Loto şans oyununu olan ilgi her geçen yıl artarken büyük ödül vatandaşları cezbediyor. Büyük ödülün hayalini kuran binlerce kişi Süper Loto oynuyor.

Süper Loto hangi günlerde çekiliyor?

Süper Loto haftada üç gün çekilmektedir. Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden duyurulur. Ayrıca Süper Loto çekilişleri MPİ resmi hesapları üzerinden canlı yayınlanmaktadır.

25 Mayıs 2021 Salı Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto çekilişleri Sisal Şans tarafından gerçekleştirilmektedir. 25 Mayıs Salı günü çekiliş saat 21:30’de yapılacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1'den 60'a kadar 6 sayı seçme oyunudur. Seçtiğiniz her 6 sayı bir kolon oluşturur. Bir kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretlemeyi yapmak istemeyen kişiler, terminalin rastgele 6 sayı seçmesi için kolonun altındaki SEN SEÇ kutusunu işaretleyebilirler. Bir sütunda 6'dan fazla sayı seçilerek bir sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu birçok oyun kombinasyonu geliştirir. Oyuncular, altıdan fazla sayı seçerek oluşturulabilen tüm kombinasyonları ayrı kolonlarda otomatik olarak oluşturur.

Tercihe göre arkadaşlardan ortak bilet satın alınabilir. Birden fazla üyenin aynı veya farklı katılım oranları ile bir veya daha fazla bilet satın almasına ortak bilet denir. Normal biletler, satın alma sırasında üye hesaplarında da görülebilir.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com’u, Milli Piyango uygulamasını veya en yakın satış noktasını kullanabilirsiniz. Süper Loto; Www.millipiyangonline.com adresinde, Milli Piyango uygulamasında veya satış noktalarında oynayabilirsiniz.

Süper Loto online oynamak için tıklayınız.

 


Son Güncelleme: 25.05.2021 21:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoSüper Loto SonuçlarıSorgulama Ekranı16 şubatSüper Loto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz salyası neden olur? Deniz salyası nedir, zararlı mı, nasıl geçer?
Deniz salyası neden olur? Deniz salyası nedir, zararlı mı, nasıl geçer?
Günlük burç yorumları; 26 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 26 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
PTT hesabından çekilmeyen para ne olur?
PTT hesabından çekilmeyen para ne olur?
2021 Şevval ayı ne zaman başlar, ne zaman biter? Şevval ayı orucu nedir, nasıl tutulur?
2021 Şevval ayı ne zaman başlar, ne zaman biter? Şevval ayı orucu nedir, nasıl tutulur?
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
2021 EGM Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanıyor?
2021 EGM Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Popüler Haberler

Süper Loto sonuçları 25 Mayıs Salı Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı
Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Rüyada büyük fare görmek anlamı ve yorumu
Sensiz Olmaz 7. bölüm Kanal 7 canlı izle – 25 Mayıs 2021 Salı tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Hekimoğlu 51. bölüm izle tek parça! Hekimoğlu son bölüm kesintisiz izle!
Masumlar Apartmanı 35. bölüm tek parça izle - Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2021 Abonelik ücretleri
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2021 Mayıs KYK burs yatma tarihleri
Ehliyet nasıl alınır, ehliyet başvuru ve alım ücreti nedir?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız hakkında bilgiler
Bunaltıcı havalarda en iyi sessiz çalışan vantilatör modelleri 2021
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
2021 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
FOX TV Baraj dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?
Bugün hangi maçlar var, 25 Mayıs 2021 Salı kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Atilla Şendil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ali Sürmeli olmayacak mı? Doğan Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.