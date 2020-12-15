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Süper Loto sonuçları 15 Aralık 2020 Salı

15 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto şans oyunu nereden oynanır? Süper Loto şans oyunu nasıl oynanır? Vatandaşlar 15 Aralık Süper Loto çekilişinin sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve Süper Loto şans oyununun nasıl oynandığını araştırıyorlar.

15 Aralık 2020 Salı 17:55
Süper Loto sonuçları 15 Aralık 2020 Salı
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Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı? 15 Aralık Milli Piyango İdaresi Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

Milli Piyango üzerinden oynanan Süper Loto 15 Aralık Sonuçları Açıklandı!

Çekilişte 6 bilenin çıkıp çıkmadığını ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği herkes tarafından araştırılıyor.

Süper Loto çekilişi 15 Aralık 2020 tarihinde canlı ve noter huzurunda gerçekleştirilecek.

15 Aralık Süper Loto Sonuçları Ne?

Sisal Şans, Süper Loto çekilişi 15 Aralık 2020 Salı günü gerçekleştirilecektir.

Süper Loto haftanın üç gününde, Salı, Perşembe, ve Pazar günlerinde saat 21.30’da çekilmektedir.

Süper Loto Oynamak İçin Gereken Şeyler Nelerdir?

Süper Loto adı verilen şans oyunu, 1 ile 60 sayıları arasından 6 tane sayı seçilerek oynanan bir oyundur. Seçilen her 6 sayı 1 kolon oluşturur. Tek kolon oynama ücreti 3 TL’dir. İşaretleme yapmak istemeyen kişiler ‘Sen Seç’ seçeneğini işaretleyerek terminalin rastgele 6 sayı seçmesine izin verir. Bir kolonda 6 rakamdan fazla işaretleme yapılarak sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu kendiliğinden çoklu oyun kombinasyonu geliştirir. Oyuncular altı rakamdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek bütün kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretebilirler. Tercih edilirse arkadaşlar ile aynı ortak bilet alınabilir. Bir ya da daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı paylar almak için satın alınmasına ortak bilet adı verilir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştirildiği zaman üye hesaplarına yansıtılmaktadır. Süper Loto şans oyununu oynamak için www.millipiyangonline.com , Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanmak mümkündür. Süper Loto; www.millipiyangonline.com  üzerinden, Milli Piyango uygulamasından veya  yetkili satış noktalarından oynanabilir.



Son Güncelleme: 15.12.2020 17:55
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15 Aralık Süper Loto ÇekilişiSüper LotoŞans Oyunuçekilişİkramiye
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