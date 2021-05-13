Süper Loto çekilişi ne zaman açıklanacak? 13 Mayıs 2021 Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milyonlarca insanın hayalini süsleyen Süper Loto’nun 13 Mayıs 2021 günü gerçekleşecek. Çekiliş sonunda 11 milyon 433 bin lira tutarında devirli ikramiyenin olacağı çekilişte, sonuçlar Milli Piyango TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Çekilişi canlı olarak izleyemeyenler sonuçları ve bilet sorgulamaları için millipiyangoonline.com sitesini kullanabilecek.

Milli Piyango İdaresi ve Süper Ne Zaman Kuruldu?

Tam adıyla Milli Piyango İdaresi, 3670 sayılı kanun nezdinde 5 Temmuz 1939’da Türkiye’deki şans oyunlarını organize etmesi amacıyla kuruldu. 2020 yılında Milli Piyango, organize ettiği oyunları Sisal Şans’a devredildi. Bu devretme işinin ardından Milli Piyango İdaresi, şans oyunları konusunda izleme ve denetleme haklarına sahip olmuş oldu. Süper Loto ise 16 Kasım 1996’da Milli Piyango İdaresi tarafından hayata geçirildi.

Haftanın ikinci çekilişi olacak bu çekilişte 2,3,4,5 ve 6 rakamlarını bilen talihliler ikramiyeye kavuşacak.