Süper Loto çekilişi ne zaman açıklanacak? 13 Mayıs 2021 Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milyonlarca insanın hayalini süsleyen Süper Loto’nun 13 Mayıs 2021 günü gerçekleşecek. Çekiliş sonunda 11 milyon 433 bin lira tutarında devirli ikramiyenin olacağı çekilişte, sonuçlar Milli Piyango TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Çekilişi canlı olarak izleyemeyenler sonuçları ve bilet sorgulamaları için millipiyangoonline.com sitesini kullanabilecek.
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Haftanın ikinci çekilişi olacak bu çekilişte 2,3,4,5 ve 6 rakamlarını bilen talihliler ikramiyeye kavuşacak.
Son Güncelleme: 13.05.2021 17:08