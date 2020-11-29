Süper Loto çekiliş sonucu online kupon sorgulama 29 Kasım 2020 Pazar

Süper Loto’nun 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan çekilişi merak ediliyor. Süper Loto çekilişi bu gerçekleştirilecek. Oyun severler kazandıran numaraları merak ediyor.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

29 Kasım Pazar Süper Loto çekilişi henüz yapılmadı. Çekilişi canlı olarak izlemek için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

26 Kasım Süper Loto sonuçları

26 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişlerde 6 sayıyı bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti.

Süper Loto çekilişi hangi gün, saat kaçta çekiliyor?

Süper Loto çekilişleri her hafta Perşembe günü yapılır. Sonuçlar noter huzurunda açıklanır. Çekilişler Milli Piyango’nun resmi sitesinde canlı olarak yayınlanmaktadır.