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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Şubat Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İçeriğimizi inceleyerek 28 Şubat Süper Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 22:33
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Şubat Süper Loto sonuçları
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MPİ tarafından düzenlenen, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto’nun bugünkü sonuçları açıklandı. Kupondaki 6 rakamı doğru bilen çıkana kadar devreden büyük ikramiye, sahiplerini bulmaya devam ediyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları

28 Şubat 2021 akşamı gerçekleşen Süper Loto çekilişinde 1, 9, 11, 56, 59, 60 rakamları çıktı. Rakamları doğru tahmin eden kişi ya da kişiler büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto nasıl oynanır?

Milyonlarca lira ikramiyenin dağıtıldığı Süper Loto’da, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçilir. Her 6 sayı bir kolonu oluşturur ve tek bir kolon ücreti 3 TL’dir.

İntenet üzerinden de oynanabilen Süper Loto için işaretleme yapmak istemeyen kişiler, ‘Sen Seç’ kutucuğunu işaretleyerek sistemin rasgele seçeceği 6 numara ile kolonunu oluşturabilirler.

Aynı zamanda bir kolonda 6’dan fazla sayı işaretleyerek sistemi oyunu oluşturulabilmektedir. Sistem oyununda, çoklu oyun kombinasyonları geliştirilerek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlar halinde üretilirler.

Süper Loto’da arkadaşlar ile Ortak Bilet satın almakta mümkündür. Bir ya da birden fazla biletin birden fazla kişi tarafından aynı ya da farklı paylar ile satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:33
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Süper LotoMilli PiyangoSonuç
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