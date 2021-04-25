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Süper Loto çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021 Pazar

Süper Loto için araştırmalar sürüyor. 25 Nisan Pazar günü Süper Loto çekilişi canlı yayın ile yapılacak. İşte, Süper Loto sonuçları 25 Nisan 2021 Pazar!

25 Nisan 2021 Pazar 21:29
Süper Loto çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021 Pazar
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Milli Piyango Online 25 Nisan Pazar tarihi için Süper Loto sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılmaya devam edilirken, yapılan çekilişte kimin kazandığı da merak ediliyor. Peki, Süper Loto büyük ikramiye ne kadar?

25 Nisan Pazar 2021 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Sisal Şans, Süper Loto’nun yeni çekilişi 25 Nisan Pazar günü 21:30’da gerçekleşecek. Sonuçlar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı:https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari

Süper Loto oynanışı

Süper Loto, 1 ile 60 aralığında altı tane sayı seçmeye dayalı olan bir oyun. Seçilen her altı sayı, bir kolon oluşturuyor. Tek kolan ücreti ise üç liradır.

İşaretleme yapmayı istemeyen kişiler kolonun altında bulunan SEN SEÇ kutucuğunu işaretlerlerse, terminal bu sayede rastgele altı numara seçiyor. Bir kolonda altı rakamdan fazla işaretleme yapılarak sistem oyunu oluşturulabiliyor. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular 6’dan çok rakam seçip oluşturulabilecek bütün kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlar ile ortak bilet alınabilmekte. Bir ya da daha çok biletin birden çok üye tarafından aynı ya da farklı pay nispetleri ile satın alınmasına Ortak Bilet adı veriliyor. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleşir gerçekleşmez üye hesaplarına yansıtılıyor.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktası kullanılabilir. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabiliyor.




Son Güncelleme: 25.04.2021 21:29
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SüperLotoSonuçları25Nişan2021Pazar
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