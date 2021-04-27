Süper Loto 27 Nisan 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto 27 Nisan çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Milli Piyango TV 27 Nisan 2021 Süper loto sonuçlarını canlı olarak yayınlayacak. Adaylar büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 şanslı numarayı bilmeye çalışacaklar. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Büyük ikramiye 4 Milyon TL’yi kazanmak için aday olan talihliler soluklarını tutup bugün açıklanacak 6 şanslı numarayı bilmek için ter dökecek.

27 Nisan 2021 süper loto sonuçları ne zaman, saat kaçta?

Süper loto sonuçları bu akşam 21.30’da başlayacak yayında açıklanacak. Kazanan talihli 4 milyonluk büyük ikramiyeye bu akşam kavuşacak. Süper loto çekilişi 5-6 dakika sürecek çekilişle yapılacak. Çekilişin ardında bilet alan kişiler “millipiyangoonline.com” adresinden bilet sorgulama işlemlerini gerçekleştirecek.

Süper loto çekilişinde 2,3,4,5 ve 6 bilenler ikramiye için hak kazanacak. Detaylar çekiliş tamamlandıktan sonra açıklanacak.

Çekilişe katılmak için 118 yaş ve üzeri olunması gereken ilk şarttır. 18 yaş ve üzeri olanlar Milli Piyango Bayileri, mobil uygulama ve millipiyangoonline.com adresinde şanslarını deneyebilir. Katılan herkese bol şans!