Süper Loto 27 Aralık 2020 Pazar çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto 27 Aralık 2020 Pazar günü düzenlenecek olan çekilişe katılanlar sonuçları merak etmeye başladı. 24 Aralık günü düzenlenen çekilişte 6 bilen olmamıştı. Pek çok vatandaş 27 Aralık Pazar günü gerçekleşen Süper Loto sonuçlarını merak etmeye başladı.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 aralık perşembe

27 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları henüz netlik kazanmadı. İlerleyen zamanlarda kazanan numaralar belirlenecektir.

Merak edenler için

Süper Loto sonuçları 24 aralık

24 Aralık Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar: 05 24 26 28 29 37

Süper Loto 24 Aralık Perşembe günü düzenlenen çekilişte 6 bilen olmadı. Süper Loto büyük ikramiyeyi devretti.

Süper Loto'da 5 bilen 13 kişi 25.538,60 TL, 4 bilen 953 kişi 541,90 TL, 3 bilen 21.868 kişi 28,65 TL ve 2 bilen 213.080 kişi 3.10 TL’nin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişi hangi gün, saat kaçta çekilecek?

Süper Loto çekilişi her Perşembe saat 21: 30'da yapılır. Şisal Şans'ın noter önünde düzenlediği çekilişler intenetten canlı izlenebiliyor.

Süper Loto ve diğer şans oyunları "Dünya Piyango Birliği" standartlarına ve kurallarına göre çekilir.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto çekilişleri Şans Merkezi adlı bir piyango stüdyosunda yapılır. Süper Loto çekilişleri Milli Piyango Online tarafından canlı olarak yayınlanmaktadır.

Süper Loto kuralları aşağıdaki gibidir:

Bir Süper Loto kuponunda 1 ile 60 numara arasında 6 numara seçilir. Oyuncular tarafından seçilen her 6 sayı bir kolon oluşturur. Süper Loto'da tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Bir işaretleme yapmak istemiyorsanız, kolonun altındaki SEN SEÇ kutusunu işaretleyerek terminal tarafından belirlenen 6 rastgele sayı ile çekilişe katılabilirsiniz.

Ortak bilet satın alabilirsiniz. Ortak bilet, aynı veya farklı katılım oranına sahip birden fazla üyenin bir veya daha fazla bilet satın almasıdır. Normal biletler, satın alma sırasında üyelik hesaplarında da görülebilir.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com adresine gidin, Milli Piyango uygulamasını kullanın veya en yakın bayiyi ziyaret edin. Hem dijital hem de sokakta; her yerde size yakınız!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com adresinde, Milli Piyango uygulamasında veya satış noktasında oynayabilirsiniz.

Süper Loto'da ne kadar kazanabilirsin?

Süper Loto çekilişi haftada 3 gün gerçekleşir. Çekilişler Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılmaktadır. Süper Loto'da her çekilişte küre içindeki 60 numaradan 6 numara çekilmektedir. Oynanan her kolondan en az 2, en fazla 6 sayı biliyorsanız, kazanan siz olacaksınız! Süper Loto'daki tüm sayıları tahmin eden büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan varsa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölünür.