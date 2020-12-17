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Süper Loto 17 Aralık çekiliş sonucu kazandıran numaralar belli oldu! 21 milyon 655 bin Tl büyük ödül kazanan numaralar

Süper Loto oynayan vatandaşlara müjde. 17 Aralık Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçları açıklandı. 17 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar nelerdir? Büyük ödül 21 milyon 655 bin TL. Süper Loto’da kazandıran şanslı rakamlar neler?

17 Aralık 2020 Perşembe 22:56
Süper Loto 17 Aralık çekiliş sonucu kazandıran numaralar belli oldu! 21 milyon 655 bin Tl büyük ödül kazanan numaralar
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Süper Loto çekilişi için Milli Piyango canlı olarak gerçekleştirdiği çekilişte büyük ödül tam 21 milyon 655 bin TL. Bilet alanlar ise Süper Loto’daki sonuçları merak ediyorlar. Şans oyunu olan Süper Loto’da kazanan şanslı numaralar neler? Detaylar haberimizde…

17 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar aşağıdaki gibidir.

Süper Loto’da kazandıran numaralar

Milli Piyango’nun canlı olarak gerçekleştirdiği Süper Loto’nun 60. Çekiliş sonucu 17 Aralık Perşembe günü belirlendi. Numaralar şu şekildedir: 

3-5-31-38-41-58

Şans oyunu Süper Loto nasıl oynanır?

1 ve 60 arasındaki sayı kombinasyonlarından oluşmaktadır. 6 sayı seçilir ve bu sayılar bir kolonu temsil eder. Tek kolon oyun ücreti 3 liradır. Şanslarını farklı şekilde denemek isteyen vatandaşlar ise sistem üzerinden otomatik bir şekilde bu oyunu oynayabilmektedirler. Buradan da çoklu kombinasyonlar deneyebilirsiniz. Sistemden oynadığınızda arkadaşlarınızla kupon hazırlayabiliyorsunuz bu da ortak bilet olmuş oluyor. Bu oyunu hem bireysel hem de dijital ortamda oynama şansı elde ediyorsunuz.

Süper Loto ile para kazanma

Süper Loto oynayanlar da 3 gün kazanma şansı vardır. Haftanın 3 günü gerçekleştirilen çekilişler Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşir.  Çekilişler için 6 sayı belirlenmektedir. Bu altı sayı içinden minimum 2 maksimum 6 tane sayının tutturulmuş olması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 17.12.2020 22:56
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çekilişSüper LotoMilli PiyangoBüyük ödülKazanan
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