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Süper Loto 16 Mart 2021 Salı sonuçları saat kaçta açıklanıyor? Süper Loto sonuçları sogrulama ekranı

Süper Loto 16 Mart 2021 Salı sonuçları saat kaçta açıklanıyor sorusu gündem oldu. Haftanın ilk Süper Loto çekilişini oynayan binlerce kişi 16 Mart Salı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor.

16 Mart 2021 Salı 19:48
Süper Loto 16 Mart 2021 Salı sonuçları saat kaçta açıklanıyor? Süper Loto sonuçları sogrulama ekranı
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Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez gerçekleştirilen Süper Loto çekilişleri ilgiyle takip ediliyor. Her hafta binlerce kişi tarafından oynanan Süper Loto, 16 Mart Salı günü çekildi.

Bilindiği gibi Milli Piyango Süper Loto sonuçları  'millipiyangonline.com' sitesi üzerinden duyuruluyor. Çekilen 6 numarayı bilen kişiler Milli Piyango İdaresi tarafından verilen büyük ikramiyeyi alıyor.

16 Mart Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından hazırlanan özel stüdyolarda Salı, Perşembe ve Pazar günleri haftada üç kez olmak üzere saat 21:30’da gerçekleştiriliyor. 16 Mart Salı günü Süper Loto çekilişleri tamamlandığında şanslı numaraları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Süper Loto çekiliş sonuçları için tıklayınız.

Bu akşam gerçekleştirilecek haftanın ilk Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tam 2.207.453 TL’dir.

Son çekilişin sonuçları

Süper Loto’nun 14 Mart Pazar günü gerçekleştirilen son çekilişinde rakamlar 05, 22, 31, 37, 38, 44 oldu.

Süper Loto en çok çıkan şanslı sayılar

Süper Loto çekilişleri üzerine yapılan analizler doğrultusunda en çok çıkan sayılar açıklanmıştı. Son bir yıl içerisinde en çok çekilen Süper Loto sayıları şu şekilde;

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto bayiliklerden oynanabildiği gibi şans oyunları uygulamaları üzerinden online olarak da oynanabiliyor. Çekilişte çıkacak 6 sayıyı bilen kişi büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Öte yandan 3 ve 4 sayı bilen kişiler ikramiyelerini Loto bayiliklerinden alıyor.

5 bilen kişiler bayilikler ve MPİ Şubelerine giderek ikramiyelerini alabiliyor. 6 bilen kişiler ise büyük ikramiyeyi Genel Müdürlük ile Şube Müdürlükleri’nden alabiliyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları için tıklayınız.



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:48
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Süper Loto16 Mart SalıPiyangoSonuçlar
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