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Süper Loto 14 Ocak 2021 sonuçları belli oldu!

Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen Süper Loto çekilişlerinde 14 Ocak 2021 tarihli çekilişin sonucu belli oldu.

14 Ocak 2021 Perşembe 23:22
Süper Loto 14 Ocak 2021 sonuçları belli oldu!
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Haftada 3 gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişleri her Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekiliyor. Her küre içerisindeki 60 numara içerisinden çekilen 6 numara, talihlilere büyük ikramiyeyi kazandırıyor. Her kolonda çekilişte çıkan numaralardan en az 2 en fazla 6 numara bilen kişiler farklı tutardaki ikramiyenin sahibi oluyor.

Büyük ikramiyenin 30 milyon sınırına dayandığı Süper Loto’nun 14 Ocak 2021 tarihli çekilişi gerçekleşti. Saat 21:30’da yapılan çekilişte, şanslı numaralar yine kazandırdı.

14 Ocak 2021 süper loto sonuçları

Süper Loto’nun 14 Ocak 2021 tarihli çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu:

15, 22, 38, 41, 45, 51

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 14.01.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lotoİkramiye
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