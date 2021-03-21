Süper Lig 31. hafta puan durumu ve maç sonuçları 21 Mart Pazar - Süper Lig'de 30. hafta kalan maçlar

31.hafta Süper Lig Puan Durumu

Açıklama : Futbol Müsabaka Talimatıyla takımların oynadıkları tüm maçlar oynandığı zaman ,aynı puanda olan takımların kendi aralarındaki maç sonuçlarına göre sıralama gerçekleşecektir.

31.hafta maç sonuçları ve fikstür

19.03 2021 saat 18 :00 – Fatih Karagümrük A. Ş. 3 – 0 Hes Kablo Kayserispor

19.03 2021 saat 19:00 – Galatasaray A. Ş. 3 – 4 Çaykur Rizespor A.Ş.

20.03.2021 saat 13:30 ­– Gençlerbirliği 2- 1 Kasımpaşa

20.03.2021 saat 16:00 Göztepe A. Ş 3- 5 Demir Grup Sivasspor

20.03.2021 saat 18:00 Yeni Malatyaspor 2- 2 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

20.03.2021 saat 19:00 Trabzonspor A.Ş. 4-1 MKE Ankaragücü

21.03 2021 saat 13:30 – Fraport Tav Antalyaaspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor

21.03.2021 saat 13:30 – İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor

21.03.2021 saat 16:00 – Yukatel Denizlispor- Medipol Başakşehir FK

21.03.2021 saat 19:00 – Beşiktaş A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş.

* Bay geçen takım Atakaş Hatayspor