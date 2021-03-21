Süper Lig 31. hafta puan durumu ve maç sonuçları 21 Mart Pazar - Süper Lig'de 30. hafta kalan maçlar

31.hafta Süper Lig Puan Durumu
Açıklama : Futbol Müsabaka Talimatıyla takımların oynadıkları tüm maçlar oynandığı zaman ,aynı puanda olan takımların kendi aralarındaki maç sonuçlarına göre sıralama gerçekleşecektir.
31.hafta maç sonuçları ve fikstür
19.03 2021 saat 18 :00 – Fatih Karagümrük A. Ş. 3 – 0 Hes Kablo Kayserispor
19.03 2021 saat 19:00 – Galatasaray A. Ş. 3 – 4 Çaykur Rizespor A.Ş.
20.03.2021 saat 13:30 – Gençlerbirliği 2- 1 Kasımpaşa
20.03.2021 saat 16:00 Göztepe A. Ş 3- 5 Demir Grup Sivasspor
20.03.2021 saat 19:00 Trabzonspor A.Ş. 4-1 MKE Ankaragücü
21.03 2021 saat 13:30 – Fraport Tav Antalyaaspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor
21.03.2021 saat 13:30 – İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor
21.03.2021 saat 16:00 – Yukatel Denizlispor- Medipol Başakşehir FK
21.03.2021 saat 19:00 – Beşiktaş A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş.
* Bay geçen takım Atakaş Hatayspor