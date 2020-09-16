İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı...
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...

Süper emeklilikten kimler yararlanabilir, şartları neler? 2020 Süper emeklilik yasası kimleri kapsıyor?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Süper emeklilikten kimler yararlanabilir, şartları neler? Süper emeklilik yasası kimleri kapsıyor? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 16 Eylül 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimize göz atarak, Süper emeklilikten kimler yararlanabilir, şartları neler? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:57
Süper emeklilikten kimler yararlanabilir, şartları neler? 2020 Süper emeklilik yasası kimleri kapsıyor?
Takip Et:

Altenatif emeklilik sistemleriyle emeklilik konusunda mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için süper emeklilik sistemi bir defa daha gündeme geldi.

Süper Emeklilik nedir?

Süper Emeklilik kavramı ilk defa Turgut Özal döneminde gündeme gelmiştir. 1987 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında devlet mevcut para açıklarını vatandaşlardan alıp kapatmayı hedefledi. Temel mantık ise emeklilik hakları olmak suretiyle yurttaşlardan toplu para alıp devlet ekonomi giderilmeye çalışıldı ve emekli olmak isteyen vatandaşlara da daha fazla emekli maaşı vaadi verildi.

Süper emeklilik sistemi olarak belirtilen yöntem sürmekte ve emeklilik prim ödemelerine ek olarak veya tamamen yarı – bağımsız bir biçimde yapılacak toplu ödemeler kapsamında daha fazla emekli maaşı alınmasını sağlayan bir sistem olmaktadır.

Süper Emeklilik sistemi niçin uygulanır?


Süper emeklilik sistemi 1987 yılında çıkarılan yasayla yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girmesiyle kötüleşen ekonomiyi düzeltme amaçlanmasına rağmen birçok yurttaş sistemin çökmesi nedeniyle mağduriyet yaşanmasına neden oldu. Eşitlik ilkesine aykırı olduğundan itirazlarda bulunulmasına rağmen yargıdan kurtulup yürürlüğe girer girmez uygulanmaya başlandı.

İlk etapta yüksek seviyelerden ödenen emekli maşalarına uzunca bir süre zam yapılmamıştı. Bu nedenle maaşlar diğer emeklilerle süper emekli maaşların aynı seviyeye gelmesiyle birlikte sistemin hiçbir avantaj sağlamadığı görüldü. Böylelikle söz konusu uygulamanın yalnızca Özal dönemine özgü bir uygulama olup, kısa vadede iş çözücü gibi görünse de uzun vadede büyük mağduriyetler yaşanmasına neden olduğuna dair bir görüş hakim olmuştur.

Süper emeklilik sistemi yeniden gündeme alındı

Yakın zamanda muhalefet kanadı iddiaları çerçevesinde Özal dönemindeki süper emeklilik sisteminin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Muhalefetin iddiaları çerçevesinde bireysel emekliliğin yanı sıra yurtdışında yaşayanlara döviz üzerinden emeklilik sistemine giriş yapmalaı, devletin döviz ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmakta ve öte yandan bu türden emekli olmak isteyenlere prim ödemeleri TL üzerinden yapanlara göre avantajlı oldukları ve emekli olduklarında da çok daha yüksek tutarlarda maaş alacağı görülmektedir.

Emeklilik sistemine göre yurtdışında yaşamakta olan T.C. vatandaşlarının dövizden yatırım yapmaları birçok soru işaretini de birlikte getirmektedir. Kur farkları nedeniyle düşük ücretlerden prim ödemesi yapılmaktayken aynı şartlarda yaşayan Türkiye’de çalışanların prim ödemelerinin çok yüksek ücretlere fakat emeklilik değerlendirmesi bakımından düşük bedellere mal olmaktadır. Yurtdışında yaşadığı için döviz üzerinden prim yatırmış olan bir birey 200 Euro yatırdığında prim ödemesi yüksek seviyelerden yapılabilmektedir. Türkiye’deki çalışma şartlarına göre veya emeklilik şartlarındaysa 200 Euro’ya denk gelecek prim ödemesi yapılamadığından alt düzeyde prim ödemesi yapılmaktadır.  



Son Güncelleme: 16.09.2020 19:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper Emeklilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti
Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı
ÖSYM duyurdu! Artık aday kayıt işlemi e devlet üzerinden yapılabilecek
ÖSYM duyurdu! Artık aday kayıt işlemi e devlet üzerinden yapılabilecek
Diyarbakır'da çöp kamyonu ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Bilanço 2 ölü 2 yaralı
Diyarbakır'da çöp kamyonu ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Bilanço 2 ölü 2 yaralı

Popüler Haberler

E-devletten engelli maaşı nasıl sorgulanır? 2020 Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir?
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
Rüyada civciv görmek ne demektir? Rüyada civciv görmenin tabiri ve anlamı
İbo Show ne zaman başlayacak?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2020
16 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 16 Eylül 2020 Çarşamba
Süper emeklilikten kimler yararlanabilir, şartları neler? 2020 Süper emeklilik yasası kimleri kapsıyor?
Günlük burç yorumları 21 Kasım 2019 Perşembe - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Aşk Bir Rüya Bihan kimdir? Gerçek adı nedir? Manish Goplani hakkında bilgiler
Turkcell arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Turkcell eski arama kayıtları öğrenme
Tapu daireleri açık mı, konut satışları web üzerinden online olarak yapılabiliyor mu? Koronavirüs nedeni ile konut satışları nasıl yapılıyor?
Yıpranmış ve cansız saçlara bakım için maskeler 2020
E-devlet kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 kömür yardımı için gerekli evraklar
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 sgk emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2020 Seslendirme yaparak para kazanma
SGK cenaze yardımı şartları nelerdir? 2020 Sgk cenaze masrafları nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.