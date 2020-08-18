Süper emeklilik nasıl olunur? 2020 Süper emeklilik yasası nedir?

Altenatif emeklilik sistemleriyle emeklilik konusunda mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için süper emeklilik sistemi bir defa daha gündeme geldi.

Süper Emeklilik nedir?

Süper Emeklilik kavramı ilk defa Turgut Özal döneminde gündeme gelmiştir. 1987 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında devlet mevcut para açıklarını vatandaşlardan alıp kapatmayı hedefledi. Temel mantık ise emeklilik hakları olmak suretiyle yurttaşlardan toplu para alıp devlet ekonomi giderilmeye çalışıldı ve emekli olmak isteyen vatandaşlara da daha fazla emekli maaşı vaadi verildi.

Süper emeklilik sistemi olarak belirtilen yöntem sürmekte ve emeklilik prim ödemelerine ek olarak veya tamamen yarı – bağımsız bir biçimde yapılacak toplu ödemeler kapsamında daha fazla emekli maaşı alınmasını sağlayan bir sistem olmaktadır.

Süper Emeklilik sistemi niçin uygulanır?

Süper emeklilik sistemi 1987 yılında çıkarılan yasayla yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girmesiyle kötüleşen ekonomiyi düzeltme amaçlanmasına rağmen birçok yurttaş sistemin çökmesi nedeniyle mağduriyet yaşanmasına neden oldu. Eşitlik ilkesine aykırı olduğundan itirazlarda bulunulmasına rağmen yargıdan kurtulup yürürlüğe girer girmez uygulanmaya başlandı.

İlk etapta yüksek seviyelerden ödenen emekli maşalarına uzunca bir süre zam yapılmamıştı. Bu nedenle maaşlar diğer emeklilerle süper emekli maaşların aynı seviyeye gelmesiyle birlikte sistemin hiçbir avantaj sağlamadığı görüldü. Böylelikle söz konusu uygulamanın yalnızca Özal dönemine özgü bir uygulama olup, kısa vadede iş çözücü gibi görünse de uzun vadede büyük mağduriyetler yaşanmasına neden olduğuna dair bir görüş hakim olmuştur.

Süper emeklilik sistemi yeniden gündeme alındı

Yakın zamanda muhalefet kanadı iddiaları çerçevesinde Özal dönemindeki süper emeklilik sisteminin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Muhalefetin iddiaları çerçevesinde bireysel emekliliğin yanı sıra yurtdışında yaşayanlara döviz üzerinden emeklilik sistemine giriş yapmalaı, devletin döviz ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmakta ve öte yandan bu türden emekli olmak isteyenlere prim ödemeleri TL üzerinden yapanlara göre avantajlı oldukları ve emekli olduklarında da çok daha yüksek tutarlarda maaş alacağı görülmektedir.

Emeklilik sistemine göre yurtdışında yaşamakta olan T.C. vatandaşlarının dövizden yatırım yapmaları birçok soru işaretini de birlikte getirmektedir. Kur farkları nedeniyle düşük ücretlerden prim ödemesi yapılmaktayken aynı şartlarda yaşayan Türkiye’de çalışanların prim ödemelerinin çok yüksek ücretlere fakat emeklilik değerlendirmesi bakımından düşük bedellere mal olmaktadır. Yurtdışında yaşadığı için döviz üzerinden prim yatırmış olan bir birey 200 Euro yatırdığında prim ödemesi yüksek seviyelerden yapılabilmektedir. Türkiye’deki çalışma şartlarına göre veya emeklilik şartlarındaysa 200 Euro’ya denk gelecek prim ödemesi yapılamadığından alt düzeyde prim ödemesi yapılmaktadır.