İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına nedir, saat kaçta gerçekleşecek?

Her yıl belli zamanlarda Ay tutulması gerçekleşmektedir. Bazı özel durumlarda Ay tutulması gerçekleşmeyebilir. 2021 yılının tek Ay tutulması Süper Çiçek Kanlı Ay olacak. Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması nedir? Merak edilen bir diğer soru da Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği oldu. Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman? Bu haberimizde ay tutulması ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasının gerçekleşeceği tarih...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:05
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına nedir, saat kaçta gerçekleşecek?
Takip Et:

Kanlı Ay, Mayıs’ta ortaya çıktığı için çiçek olarak anılmakta ve  Süper Ay görünümüyle tutulma esnasında Ay’ın aldığı kızıl renkten dolayı Kanlı Ay olarak adlandırılır.

2021 yılının tek tam ay tutulması Süper Çiçek Kanlı Ay olacak. Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda da izlenebilecek.

Tam ay tutulması, Dünya’nın Güneş ve Ay arasında kalması ve Ay’ın bütünüyle Dünya’nın gölgesinde kalmasıdır. Güneş ışınları Ay’a ulaşamadığından dolayı Dünya’dan yansıyan mavi filtre ile kızıl bir görünüm kazanmaktadır.

Öte yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" denilmektedir  Bu görünümden dolayı , Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlamaktadır.

Tutulma sırasında ayın tüm bahsedilen nitelikleri gözükecek. 26 Mayıs Çarşamba ve 27 Mayıs Perşembe'nin birleştiği gecede ortaya çıkacak. Ülkemizden de Süper Çiçek Kanlı Ay izlenebilecek.


Son Güncelleme: 26.05.2021 15:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper Çiçek Kanlı Ay TutulmasıAy Tutulması Ne Zaman 2021?Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması Nedir?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler?
Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler?
Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulmasının burçlara ne gibi etkisi olacak?
Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulmasının burçlara ne gibi etkisi olacak?
Dünya Dracula günü nedir? 26 Mayıs Dünya Dracula günü nasıl çıktı, nereden geldi?
Dünya Dracula günü nedir? 26 Mayıs Dünya Dracula günü nasıl çıktı, nereden geldi?
Deniz salyası neden olur? Deniz salyası nedir, zararlı mı, nasıl geçer?
Deniz salyası neden olur? Deniz salyası nedir, zararlı mı, nasıl geçer?
Günlük burç yorumları; 26 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 26 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
PTT hesabından çekilmeyen para ne olur?
PTT hesabından çekilmeyen para ne olur?

Popüler Haberler

Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına nedir, saat kaçta gerçekleşecek?
Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Lossless (LSS) coin nedir? LSS Token açıklaması
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Kalp Yarası dizisi ne zaman başlayacak? ATV Kalp Yarası 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Arka Sokaklardan Şevket Çoruh diziden ayrılacak mı? Mesut Komiser yerine kim gelecek?
Beni Bırakma 614.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
2021 yılı Malta asgari ücreti
Masum 430. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle
Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Andorra yaşam şartları nasıl? 2021 Andorra asgari ücretleri
Masum 430.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Rüyada kabak görmek görmek neye işaret eder? Rüyada kabak görmenin anlamları ve yorumları
Maraşlı hangi kitaptan uyarlama? Maraşlı orijinali ne?
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 24 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum
Hava durumu nasıl olacak? 27 Mayıs 2021 Perşembe yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
TJK 26 Mayıs 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Emanet 189.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 51.bölüm tek parça izle!
2021 Canlı dersler ne zaman bitecek?
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.