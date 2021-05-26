Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına nedir, saat kaçta gerçekleşecek?

Kanlı Ay, Mayıs’ta ortaya çıktığı için çiçek olarak anılmakta ve Süper Ay görünümüyle tutulma esnasında Ay’ın aldığı kızıl renkten dolayı Kanlı Ay olarak adlandırılır.

2021 yılının tek tam ay tutulması Süper Çiçek Kanlı Ay olacak. Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda da izlenebilecek.

Tam ay tutulması, Dünya’nın Güneş ve Ay arasında kalması ve Ay’ın bütünüyle Dünya’nın gölgesinde kalmasıdır. Güneş ışınları Ay’a ulaşamadığından dolayı Dünya’dan yansıyan mavi filtre ile kızıl bir görünüm kazanmaktadır.

Öte yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" denilmektedir Bu görünümden dolayı , Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlamaktadır.

Tutulma sırasında ayın tüm bahsedilen nitelikleri gözükecek. 26 Mayıs Çarşamba ve 27 Mayıs Perşembe'nin birleştiği gecede ortaya çıkacak. Ülkemizden de Süper Çiçek Kanlı Ay izlenebilecek.