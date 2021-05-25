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Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Dünya yarın gece 36 ay sonra ilk defa gerçekleşecek ay tutulmasına şahit olacak. Yarın gece "Süper Ay" ile tam Ay tutulması gökbilimciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Mayıs ayında ortaya çıktığı için ‘çiçek’ olarak bilinen "Süper Ay" görünümü ile, tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renginden dolayı ‘kanlı ay’ olarak adlandırılan görünüm ile ortaya çıkacak. Vatandaşlar Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? sorularına yanıt arıyor. İşte Süper Çiçek Kanlı Ay hakkında detaylar haberimizde

25 Mayıs 2021 Salı 16:25
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
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Süper Çiçek Kanlı Ay olarak bilinen gök olayı yarın yaşanacak. 26 Mayıs gecesi ay tutulması yaşanırken gökbilimciler bu anı sabırsızlık ile bekliyor. Ay tutulması sadece Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek. Dünya üzerinden nadir olarak oluşan ay tutulmaları insanlar tarafından oldukça merak edilirken gökbilimi ile ilgilinen kişiler ayrı olarak ilgilenmektedir.  Vatandaşkar kanlı ay, süper ay, çiçek ay gibi terimleri merak ederken Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? sorusu merak edildi. İşte Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması hakkında merak edilenler ayrıntılı bilgi olarak haberimizde

Kanlı ay nasıl oluşuyor?

Tam ay tutulması Dünya’nın Güneş ve Ay arasına girerek oluşurken Dünya’nın gölgesi altında kalırken yörünge konumu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden farklı bir filtre ile ışıklandığı için kızıl görünüme sahip olmaktadır. Gökbilimciler ise bu duruma ‘kanlı ay’ demektedir.

Süper Ay;

Süper ay ise Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre ‘ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor. Bu sayede oluşan görünüm ile büyük göründüğü için Dolunay halini tamamlamaktadır.

Çiçek Ay;

Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için bu olaya çiçek ay denmektedir. Tutulma ile ayın her şeyi aynı anda görünürken dünyanın farklı yerlerinde insanlar gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü görecek.

İstanbul’da ise dolunay yine kendini gösterdi. Kız Kulesi, Süleymaniye Camii, Fatih Camii ve Galata Kulesi’nden muhteşem dolunay görüntüsü şehre yansıdı.

Dünya ise bu gece hem Mavi Ay ve Süper Ay’ı aynı anda meydana geldiğini ‘Mavi Süper Ay’ ile görecek. 36 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek bu olaya kanlı ayda tanıklık edecek.


Son Güncelleme: 25.05.2021 16:25
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