Süper Çiçek Kanlı Ay Türkiye'den izlenebilecek mi? Süper Çiçek Kanlı Ay nasıl izlenir?

Bu akşam Süper Ay ve Tam ay tutulması aynı zamanda gerçekleşecek. Süper Ay, mayıs ayında gerçekleştiği sebebiyle “çiçek” adıyla bilinir. Tutulma gerçekleştiği esnada Ay’ın hal aldığı kızıl renkten dolayı “Kanlı Ay” adı kullanılmakta, bu sefer ise bu iki tutulma aynı anda meydana gelecek.

“Süper Çiçek Kanlı Ay”

İkisinin birleşiminin adını alan ikili tutulma bu yılın tek tam Ay tutulması olarak tarihe geçecek. Tutulma, Kuzey Amerika’nın batısı, Meksika, Orta Amerika, Peru’nun bası bölgesi, Şili ve Arjantin’in güney kesimiyle Avustralya’nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusunun doğu tarafında bulunan adalardan görülebilecek.

Kanlı Ay

Dünya’nın gölgesinde Ay’ı karanlığa sokarak gerçekleşirki bu sebepten dolayı kırmızı hale bürünmektedir. Ay, Dünya çevresinde tek tam dönüşünü yaklaşık bir ayda gerçekleştirir. Kanlı ay tutulması sadece Ay’ın dolunay halinde ve tutulması esnasında gerçekleşir. Bu esnada dünya, Ay ile Güneş arasında olur ve Güneş ay’ın ışığını kapatmış olur.

Ay’ın yüzeyine yansıyan güneş ışıkları Ay’a kırmızı bir hal verir ve Kanlı ay tutulması bu şekilde ortaya çıkar.

Süper Ay

Çiçek ay olarak adlandırılan tutulma, Kuzey Yarım Küre’de bahar mevsiminin mayıs ayında ortaya çıkmakta. Dünyanın farklı bölgelerinde olan insanlar yarın “Süper Çiçek Ay’ı seyrederken, Amerika’nın batı bölgesinden Pasifik’in doğu tarafına kadar olan bölgede yaşayan insanlar Ay’ın bu konumda ve Kanlı Ay halini aldığını izleyecekler.

Çiçek Ay

Kuzey Yarım Küre’de çiçeklerin açtığı zamanlarda ortaya çıkan bu tutulma yine, Amerika’nın batı bölgesinden Pasifik’in doğu tarafına kadar olan bölgede yaşayan insanlar tarafından izlenebilecek.