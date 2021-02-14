Sülüs belgesi nedir? e-Devlet'ten sülüs belgesi nasıl alınıyor?

Askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin, acemi birliklerinin neresi olduğu, sağlık durumları, teslim olacakları tarih gibi ayrıntılı bilgilerin yazdığı belge sülüs (sevk) belgesi oluyor. Sülüs belgesi e-Devlet’ten veya da askerlik şubelerinden rahatlıkla alınabiliyor. Askerlik görevini yerine getirecekler celp yerli açıklandıktan sonra asker adaylarının erişimlerine açılan sülüs belgesi, e-Devlet hesabına giriş yapılıp sülüs belgesini görüntüleyince çıktı olarak alınabiliyor.
Sevk başlangıcı ile sevk bitiş tarihi ne oluyor?
Sülüs belgesi nasıl alınıyor?
Yaşanan koronavirüs salgını nedeni ile sülüs belgesi intenet aracılığı ile alınıyor. Sülüs belgesini e-Devlet’ten almak için;
- Öncelikle e-Devlet resmi intenet sitesi olan https://giris.turkiyi.gov.tr/Giris/gir adresine giriş yapmak gerekiyor
- e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra menüde yer alan kamu kurumları yazılı seçenek seçilmeli
- Kamu Kurumları seçeneği seçildikten sonra Milli Savunma Bakanlığı seçeneğine tıklanmalı
- Ekrana gelen sayfada Askerlik Durum Belgesi yazılı seçenek seçilmeli. Ardından gerekli belgeyi görüntülemiş olacaksınız. Görüntülenen belgeyi çıktı olarak alabilirsiniz.
Son Güncelleme: 14.02.2021 22:27