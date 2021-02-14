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Sülüs belgesi nedir? e-Devlet'ten sülüs belgesi nasıl alınıyor?

Askerlik görevini yerine getirmek isteyenler sülüs (sevk) belgesini nereden alacaklarını merak ediyorlar. Peki sülüs belgesi nedir? e-Devlet üzerinden sülüs belgesi nasıl alınıyor? Cevabı haberimizde.

14 Şubat 2021 Pazar 22:27
Sülüs belgesi nedir? e-Devlet'ten sülüs belgesi nasıl alınıyor?
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Askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin, acemi birliklerinin neresi olduğu, sağlık durumları, teslim olacakları tarih gibi ayrıntılı bilgilerin yazdığı belge sülüs (sevk) belgesi oluyor. Sülüs belgesi e-Devlet’ten veya da askerlik şubelerinden rahatlıkla alınabiliyor. Askerlik görevini yerine getirecekler celp yerli açıklandıktan sonra asker adaylarının erişimlerine açılan sülüs belgesi, e-Devlet hesabına giriş yapılıp sülüs belgesini görüntüleyince çıktı olarak alınabiliyor.

Sevk başlangıcı ile sevk bitiş tarihi ne oluyor?

Sevk belgesinde yazılı olan sevk başlangıç tarihi, askerliğini yapacak olan bireylerin acemi birliğine teslim olmaları gereken tarih anlamına geliyor. Sevk bitiş tarihi de teslim olacağı birliğe en son hangi tarihte teslim olabileceğini göstermektedir.

Sülüs belgesi nasıl alınıyor?

Yaşanan koronavirüs salgını nedeni ile sülüs belgesi intenet aracılığı ile alınıyor. Sülüs belgesini e-Devlet’ten almak için;

  • Öncelikle e-Devlet resmi intenet sitesi olan https://giris.turkiyi.gov.tr/Giris/gir adresine giriş yapmak gerekiyor
  • e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra menüde yer alan kamu kurumları yazılı seçenek seçilmeli
  • Kamu Kurumları seçeneği seçildikten sonra Milli Savunma Bakanlığı seçeneğine tıklanmalı
  • Ekrana gelen sayfada Askerlik Durum Belgesi yazılı seçenek seçilmeli. Ardından gerekli belgeyi görüntülemiş olacaksınız. Görüntülenen belgeyi çıktı olarak alabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
AskerlikSülüsBelgeAlma
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