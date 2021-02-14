Sülüs belgesi nedir? e-Devlet'ten sülüs belgesi nasıl alınıyor?

Askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin, acemi birliklerinin neresi olduğu, sağlık durumları, teslim olacakları tarih gibi ayrıntılı bilgilerin yazdığı belge sülüs (sevk) belgesi oluyor. Sülüs belgesi e-Devlet’ten veya da askerlik şubelerinden rahatlıkla alınabiliyor. Askerlik görevini yerine getirecekler celp yerli açıklandıktan sonra asker adaylarının erişimlerine açılan sülüs belgesi, e-Devlet hesabına giriş yapılıp sülüs belgesini görüntüleyince çıktı olarak alınabiliyor.

Sevk başlangıcı ile sevk bitiş tarihi ne oluyor?

Sülüs belgesi nasıl alınıyor?

Sevk belgesinde yazılı olan sevk başlangıç tarihi, askerliğini yapacak olan bireylerin acemi birliğine teslim olmaları gereken tarih anlamına geliyor. Sevk bitiş tarihi de teslim olacağı birliğe en son hangi tarihte teslim olabileceğini göstermektedir.

Yaşanan koronavirüs salgını nedeni ile sülüs belgesi intenet aracılığı ile alınıyor. Sülüs belgesini e-Devlet’ten almak için;