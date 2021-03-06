Sultangazi'de iki grup arasında tüfekli kavga: 1 ağır yaralı

Bir kişinin ağır yaralandığı kavga olayı bugün öğleden sonra 14.30 sularında İstanbul Sultangazi'de yaşandı.
OLAYLA İLGİLİ OLMAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI
KAvgaya karışan taraflar ise otomobillerine binerek bölgeden uzaklaştı. Yaralanan kişi ise olay yerine çağırılan ambulans ile yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan çalışmanın ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.
Son Güncelleme: 06.03.2021 04:47