Sultangazi'de iki grup arasında tüfekli kavga: 1 ağır yaralı

Bir kişinin ağır yaralandığı kavga olayı bugün öğleden sonra 14.30 sularında İstanbul Sultangazi'de yaşandı.

OLAYLA İLGİLİ OLMAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI

İlçede bulunan sanayi sitesinde iddialara göre otomobil park yeri sebebiyle kalabalık iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Kavga sırasında grup içinde bulunan Fırat E. isimli kişi silahıyla 5-6 el ateş açtı. Tüfekten çıkan kurşunlar kavga ile ilgili olmayan ve o esnada oradan geçen 21 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişiye isabet etti.

KAvgaya karışan taraflar ise otomobillerine binerek bölgeden uzaklaştı. Yaralanan kişi ise olay yerine çağırılan ambulans ile yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan çalışmanın ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.