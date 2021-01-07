Sultangazi'de ceviz kırarken çıkan gürültü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ceviz kırma sesinden rahatsız olan Mustafa Turan, üst kata çıkarak gürültü yapan komşusunu uyardı. Akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda çok ses çıkarmadığını iddia eden Velit Bakır kendisini uyaran komşusu Mustafa Turan ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönerken iki aile üyeleri de kavgaya dahil olunca işler çığırından çıktı.

Öfkesine hakim olamayan Mustafa Turan yanında bulundurduğu silahla Velit Bakır'a ateş ederken silahtan çıkan iki kurşundan biri Bakır'ın kalbine geldi ve Bakır kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri diğer aile üyelerini de korkuturken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mustafa Turan, Bakır'ın ailesi tarafından feci şekilde darp edilirken polis olayı kontrol altına almakta zorlandı.

Linç edilmekten son anda kurtarılan Mustafa Turan'ı kalabalığın arasından güvenli bir şekilde çekilerek gözaltına alınırken olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralı olarak yaralanan Velit Bakır'ı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kurtarılamayan Bakır'ın hayatını kaybettiği bildirildi.