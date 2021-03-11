Sultanbeyli'de yeğenlerine silahlı saldırı düzenledi; 1 ölü, 1 yaralı var!

İstanbul’un Sultanbeyli adlı ilçesinde silahlı saldırı düzenlendi. Bu silahlı saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
Sultanbeyli/İstanbul’da yaşanan olayda Fatih Mahallesi’nde silah sesleri yankılandı.
Yaralıların ambulans ile hastaneye yetiştirilmesi esnasında, ağır yaralı olan S.E. tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.
Sultanbeyli Kaymakamlığı konu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Öteki yaralı E.E.’nin tedavisine devam edilmekte. Olay yerinden kaçan N.E.’nin yakalanması adına kolluk kuvvetlerimiz tarafından gerekli soruşturmalar ve çalışmalara başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.
Son Güncelleme: 11.03.2021 21:09