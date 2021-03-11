Sultanbeyli'de yeğenlerine silahlı saldırı düzenledi; 1 ölü, 1 yaralı var!

İstanbul’un Sultanbeyli adlı ilçesinde silahlı saldırı düzenlendi. Bu silahlı saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Sultanbeyli/İstanbul’da yaşanan olayda Fatih Mahallesi’nde silah sesleri yankılandı.

N.E. adlı şahıs yeğeni olduğu bildirilen 2 kişiye silahlı saldırıda bulundu. E.E. ve S.E. adlı yeğenlerine ateş eden N.E. daha sonrasında olay yerinden kaçtı. Saldırının ihbar edilmesinin ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine geldi.

Yaralıların ambulans ile hastaneye yetiştirilmesi esnasında, ağır yaralı olan S.E. tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı konu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Öteki yaralı E.E.’nin tedavisine devam edilmekte. Olay yerinden kaçan N.E.’nin yakalanması adına kolluk kuvvetlerimiz tarafından gerekli soruşturmalar ve çalışmalara başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.