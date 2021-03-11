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Sultanbeyli'de yeğenlerine silahlı saldırı düzenledi; 1 ölü, 1 yaralı var!

İstanbul'un ilçesi Sultanbeyli'de silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda bulunan N.E. adlı şahısın saldırıyı düzenlediği kişilerin yeğenleri olduğu bildirildi. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şahıs hâlâ aranıyor. İşte detaylar...

11 Mart 2021 Perşembe 21:09
Sultanbeyli'de yeğenlerine silahlı saldırı düzenledi; 1 ölü, 1 yaralı var!
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İstanbul’un Sultanbeyli adlı ilçesinde silahlı saldırı düzenlendi. Bu silahlı saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

 

Sultanbeyli/İstanbul’da yaşanan olayda Fatih Mahallesi’nde silah sesleri yankılandı.

 

N.E. adlı şahıs yeğeni olduğu bildirilen 2 kişiye silahlı saldırıda bulundu. E.E. ve S.E. adlı yeğenlerine ateş eden N.E. daha sonrasında olay yerinden kaçtı. Saldırının ihbar edilmesinin ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine geldi.

 

Yaralıların ambulans ile hastaneye yetiştirilmesi esnasında, ağır yaralı olan S.E. tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

 

Sultanbeyli Kaymakamlığı konu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Öteki yaralı E.E.’nin tedavisine devam edilmekte. Olay yerinden kaçan N.E.’nin yakalanması adına kolluk kuvvetlerimiz tarafından gerekli soruşturmalar ve çalışmalara başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:09
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Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliIstanbulSilahlı Saldırı
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