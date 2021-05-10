İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Sultanbeyli'de 5 katlı binada başlayan yangın apartman sakinlerinin sokağa döktü

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın ile birlikte bina sakinleri tahliye edildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:04
Sultanbeyli'de 5 katlı binada başlayan yangın apartman sakinlerinin sokağa döktü
Takip Et:

Sultanbeyli’de meydana gelen yangında Şelçukhan Caddesi Asım Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada akşam saatlerinde meydana gelirken, yangının kısa sürede büyümesiyle tüm bina tahliye edildi. Büyük panik oluşan yangında yangına ekiplerden gelmeden müdahale etmek isteyen bir kişi hafif bir şekilde yaralandı. Çatıdan çıkan alevleri ve dumanları gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti.

İhbar neticesinde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de yaralanan vatandaşa müdahalede bulundu. Bina tümüyle tahliye edildi. Çıkan yangın paniğe sebep olurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmede gecikmedi.


Son Güncelleme: 10.05.2021 19:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arefe günü ve bayramda eczanelet çalışacak mı?
Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arefe günü ve bayramda eczanelet çalışacak mı?
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri

Popüler Haberler

Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Acemi Anneler dizisinde Murat karakterine Tolga Akman hayat veriyor
Volkan Konak evli mi, eşi kimdir? Selma Konak kaç yaşında, nereli? Volkan Konak kaç çocuğu var?
Elon Musk Cumartesi Night Live ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? 2021 muhtaç aylığı alma şartları
Kadir Suresi Türkçe okunuşu ve meali : Diyanet Tefsiri
TJK 11 Mayıs 2021 Salı at yarışı sonuçları
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?
Bayramda mezarlıklar ziyarete edilebilecek mi, yasak var mı? Arefe günü mezarlık ziyaretleri yasak mı?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.