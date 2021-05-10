Sultanbeyli'de 5 katlı binada başlayan yangın apartman sakinlerinin sokağa döktü

Sultanbeyli’de meydana gelen yangında Şelçukhan Caddesi Asım Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada akşam saatlerinde meydana gelirken, yangının kısa sürede büyümesiyle tüm bina tahliye edildi. Büyük panik oluşan yangında yangına ekiplerden gelmeden müdahale etmek isteyen bir kişi hafif bir şekilde yaralandı. Çatıdan çıkan alevleri ve dumanları gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti.

İhbar neticesinde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de yaralanan vatandaşa müdahalede bulundu. Bina tümüyle tahliye edildi. Çıkan yangın paniğe sebep olurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmede gecikmedi.

