İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Sultan Abdülhamid tarihte ne zaman ve kaç yaşında öldü? Abdülhamid Han'ın hakkında merak edilen bilgiler

32 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun başında olan ve döneminde birçok projeyi hayata geçiren Sultan II. Abdülhamid'in ne zaman vefat ettiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. II. Abdülhamid Han hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 21:41
Sultan Abdülhamid tarihte ne zaman ve kaç yaşında öldü? Abdülhamid Han'ın hakkında merak edilen bilgiler
Takip Et:

Osmanlı İmparatorluğunun 34.padişahı olan II. Abdülhamid, 113. İslam Halifesi ve Sultan Abdülmecid’in oğludur. 22 Eylül 1842 tarihinde dünyaya gelen II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

II. Abdülhamid, daha on yaşında iken, annesinin ölümü ile birlikte bakımını Sultan Abdülmecid’in diğer karısı Piristu Kadın Efendi üstlenmiştir. Babası Sultan Abdülmecid’in ölümünün ardından amcası Abdülaziz sultan olmuştur. Abdülaziz, kendi çocuklarına davrandığı gibi II. Abdülhamid’e de yakın davranmıştır.

31 Ağustos 1876 tarihinde padişah olan II. Abdülhamid, daha önce amcasının tahtan indirilmesini ve ağabeyi V. Murat’ın Çırağan Saray’ına hapis edilmesini gördü. 23 Aralık 1876 tarihinde Osmanlının ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’yi çıkarmıştır. II. Abdülhamid tahta 32 sene boyunca kalmıştır.

II. Abdülhamid nasıl öldü?

31 Mart ayaklanması ile tahttan indirilen II. Abdülhamid, üç sene Selanik’te bulunan Alatini Köşkünde ev hapsinde kalmış 1912’de Beylerbeyi Sarayı’na getirilmiştir. II. Abdülhamid 10 Şubat 1918 tarihinde İstanbul’da  vefat etti. Cenazesi Divanyolundaki Sultan II. Mahmut Türbesi’ne defnedildi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 22:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sultan AbdülmecidOsmanlı ImparatorluğuII. Abdülhamid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Yetkililer durum için 'çok ciddi' dediler
İstanbul'da akılalmaz olay! Yetkililer durum için 'çok ciddi' dediler
Manisa'da otomobil ile iş makinesi kazası! 2 ölü 2 yaralı
Manisa'da otomobil ile iş makinesi kazası! 2 ölü 2 yaralı
Kısıtlamaya rağmen kumar oynadılar , 52 bin lira ceza yediler
Kısıtlamaya rağmen kumar oynadılar , 52 bin lira ceza yediler
Sağlık Bakanlığı 5 Şubat korona virüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı 5 Şubat korona virüs verilerini açıkladı
Konya'da pazarcılar arasında ki kavgada kan aktı! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Konya'da pazarcılar arasında ki kavgada kan aktı! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Van Gürpınar'da feci kaza! 3 ölü çok sayıda yaralı var
Van Gürpınar'da feci kaza! 3 ölü çok sayıda yaralı var

Popüler Haberler

A101'de satılan Lenovo s2 akıllı saat nasıl, alınır mı?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekim yeri ve mekanları
Kırmızı Oda Recai kimdir? Gerçek adı nedir? Gökhan Yıkılkan hakkında bilgiler
Sultan Abdülhamid tarihte ne zaman ve kaç yaşında öldü? Abdülhamid Han'ın hakkında merak edilen bilgiler
Akrep dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Akrep dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Instagram Shadow Ban nedir, nasıl kalkar? İnstagram etkileşimler nasıl yükselir?
Fox TV Hepsi Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Bülent Çolak Show TVKırmızı Kamyon oyuncu kadrosuna katıldı
WhatsApp Aero uygulaması nedir? Whatsapp Aero özellikleri nedir, nereden, nasıl indirilir?
5 Şubat 2021 Cuma reyting sonuçları Kırmızı Oda, Seni Çok Bekledim, Arka Sokaklar yarışında kim birinci oldu?
Yeni yılda hangi kanalda hangi programlar olacak? 31 Aralık yılbaşı gecesi kanalların yayın akışı belli oldu!
SGK idari para cezaları nelerdir? İdari para cezası indirimi nasıl alınır? SGK idari para cezası sorgulama işemleri
Süper Lig maçları ertelenecek mi? TFF Corona virüs erteleme kararı ne zaman belli olacak?
Andy Ruiz Jr - Anthony Joshua maçı hangi kanalda yayınlanacak? Andy Ruiz Joshua maçı canlı yayın saati ve kanalı
Merve Büyüksaraç Acun Ilıcalı'ya neden tazminat ödeyecek? Dava neden açıldı?
Instagram'da video indirme nasıl olur? Instagram video indirme için siteler
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
Windows vcruntime140.dll hatası nedir? Windows vcruntime140.dll hatası çözüm yöntemleri
Teknofest 2021 başvuru nasıl yapılır? Teknofest 2021 yılı nerede, hangi tarihte başlayacak?
Baharda cemre ne zaman düşecek? 2021 Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak, cemre ne zaman düşecek?
Uzman Erbaşa hangi silah verilir? Uzman erbaşların beylik tabancası olur mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.