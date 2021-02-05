Sultan Abdülhamid tarihte ne zaman ve kaç yaşında öldü? Abdülhamid Han'ın hakkında merak edilen bilgiler

Osmanlı İmparatorluğunun 34.padişahı olan II. Abdülhamid, 113. İslam Halifesi ve Sultan Abdülmecid’in oğludur. 22 Eylül 1842 tarihinde dünyaya gelen II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

II. Abdülhamid, daha on yaşında iken, annesinin ölümü ile birlikte bakımını Sultan Abdülmecid’in diğer karısı Piristu Kadın Efendi üstlenmiştir. Babası Sultan Abdülmecid’in ölümünün ardından amcası Abdülaziz sultan olmuştur. Abdülaziz, kendi çocuklarına davrandığı gibi II. Abdülhamid’e de yakın davranmıştır.

31 Ağustos 1876 tarihinde padişah olan II. Abdülhamid, daha önce amcasının tahtan indirilmesini ve ağabeyi V. Murat’ın Çırağan Saray’ına hapis edilmesini gördü. 23 Aralık 1876 tarihinde Osmanlının ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’yi çıkarmıştır. II. Abdülhamid tahta 32 sene boyunca kalmıştır.

II. Abdülhamid nasıl öldü?

31 Mart ayaklanması ile tahttan indirilen II. Abdülhamid, üç sene Selanik’te bulunan Alatini Köşkünde ev hapsinde kalmış 1912’de Beylerbeyi Sarayı’na getirilmiştir. II. Abdülhamid 10 Şubat 1918 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Cenazesi Divanyolundaki Sultan II. Mahmut Türbesi’ne defnedildi.