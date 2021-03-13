Süleyman Soylu'nun babası Hasan Soylu kimdir? Hasan Soylu Kaç yaşında, nereli?

İçişleri Bakanı Süleyman Soy'nun annesinin vefastının ardından babsının kim olduğu merak edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından duyurduğu üzücü haber sonrası Süleyman Soylu'nun babsaı merak edildi. Vatandaşlar tarafıdan Hasan Soylu kimdir, kaç yaşındandır gibi sorularla araştırılmaya başlandı.

Süleyman Soyşu'nun babası kimdir? Hasan Soylu kimdir?

Hasan Soylu, Süleyman Soylu'nun babasıdır.

Trabzon'lu olan Hasan Soylu, geçen aylarda korona virüse yakalanmıi ve daha sonra tedavisi için İstanbul'daki hastaneye kaldırılmıştı.

Gaziosmanpaşa ilçesinde etkili bir siyası isim olarak bilinen Hasan Soylu Demokrat Parti misyonunun deavmı olan Adalet Partisi ve DYP'de ilçe başkanlığı meclis üyeliği görevlerinde yer aldı. Şu an ise aktif olarak siyaset içinde yer almamakta ve seneler önce rol aldığı politkayı bırakmış durumdadır.