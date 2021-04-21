Sulama kanalı kazısında Helenistik döneme ait mezar bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, sulama kanalı için çalışmayapıldığı esnada Helenistik döneme ait olduğu belirlenen bir mezar bulundu.

Helenistik döneme ait olduğu tespit edildi

Menteşe ilçesine bağlı Gülağzı Mahallesi'nde sulama kanalı için kazı çalışması başlatıldı. Çalışmalarda bir mezar taşı olduğunu fark eden işçiler, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen müze müdürü ve arkeologlar mezarda incelemeler yaparak, mezarın içerisinde çok sayıda kafatası ve insan kemiği bulunduğunu tespit etti.

Uzman arkeologlar tarafından yapılan incelemelerde, mezarın Helenistik döneme ait olduğu belirlendi. Kazı çalışmalarının devam ettiği bölgede küçük bir kandil ve 6 kişiye ait kemikler bulundu.