Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılmalıdır? Şükür secdesi neden yapılmalıdır?

Şükür secdesi nedir? Nasıl yapılır?

Müslüman kişilerin, diledikleri bir şey gerçekleştiğinde, Allah’a hamd duygularını belli etmek ve teşekkür etmek, istediklerinin gerçekleşmesi sebebiyle bir saygı ve sevgi göstergesi olarak secdeye varmalarıdır. Peygamber efendimiz ve ashabı, mutlu olacakları bir haber aldıkları zaman şükür secdesinde bulunmuşlardır. Şükür secdesi yapacak kişi, kıbleye dönerek ‘Allahu Ekber’ der ve secdeye varır. Hamd ve şükür göstererek secdeden kalkar ve şükür secdesi tamamlanmış olur. Namazı müteakip şükür secdesi mekruhtur. Mekruh sebebi olmasının nedeni, bu konu ile ilgili bilgisi olmayan kişilerin bu davranışı sünnet ya da vacip zannetmeleridir.