Suikast için geldi korumasını öldürdü!

Çarşamba günü akşam saatlerinde yaşanan olay Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrenilenlere göre Türkiye'de yatırımları bulunan Iraklı Arap iş adamı N.H.M. birkaç yıldır hem kendisine ve hem de iş yerlerine yönelik silahlı tehdit alıyordu. Yaşanan olayda işadamına ait lojistik firmasına gelen şüpheli iş adamının koruma görevlisi Muhammet Şevki Taner'e İş adamının nerede olduğunu sordu. İstediği yanıtı alamayan şüpheli tartışmaya başladığı güvenlik görevlisine 3 el ard arda ateş etti. Ağır yaralanan koruma hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayı gerçekleştiren şüpheli yaya olarak kaçarken işadamından para isteyen kişilerin ara sıra olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olaya şahit olan vatandaşlar o gün çok sayıda silah sesi duydukları sonrasında olay yerine birçok polis geldiğini ifade etti. Diğer yandan polisin olayla ve failleri ile ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan cinayet kameralarda

Yaşanan korkunç cinayet ise firmanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin içeri girmesi koruma ile konuşması sonra ikili arasında çıkan tartışma ve korumaya ard arda silah ile ateş açma anları yer alıyor.

