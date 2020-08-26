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Subay ve yedek subay başvuru şartları

Her yıl binlerce genç subay ve yedek subaylık alımlarına başvuru yapıyor. Asker olmak isteyen kişiler subay, yedek subay nasıl olunur, subay ve yedek subay başvurusu nasıl yapılır sorusunu araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı subay ve yedek subay alımı şartlarını açıkladı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:53
Subay ve yedek subay başvuru şartları
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Subay ve yedek subay alımları her sene binlerce gencin başvuruda bulunduğu ve ilgi gösterdiği asker alımlarıdır. Asker olmak isteyen gençler nasıl subay olacakların araştırıyor. Subay ve yedek subay olmak için belli şartlara uygun olunması gerekir.

Subay alımlarında dikkate alınan temel şartlar kilo, boy ve fiziki yeterliliktir. Bu şartlara uygun olan kişiler belli mülakatlardan geçtikten sonra subay olabiliyor.

Subay olma şekilleri nedir?

Subay olmak için farklı yollar bulunmaktadır. Bu yollardan biri askeri lise sınavına girmektir. 20 yaşından küçük olan kişiler askeri liseye girerek kara, deniz ve hava subayı olabiliyor. Bunun dışında üniversite eğitimi tamamlamış kişilerde subaylık başvurusu yapabilir.

Subay başvurusu nasıl yapılır?

Subaylık başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır. Bu sayfada yayınlanan subaylık ilanına e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvuru yapılabilir.

Subay olmak için sağlanması gereken şartlar?

Subay olmak için istenen şartlar şu şekildedir;

  • Lisans mezunlarının 1 Ocak 1992 yılından önce doğmuş olması gerekir.
  • Lisansüstü eğitim alan kişilerin 1 Ocak 1987 yıl ve öncesinde doğmuş olması gerekir.
  • Uzmanlık yapmış kişilerde ise yaş sınırı 35’dir.
  • Başvuru yapacak kadınların 153 cm boyundan uzun olması gerekir.
  • Erkekler için istenen boy sınırı 164 cm’dir.
  • Adayların KPSS-3 puan türünden en az 60 puan alması gerekmektedir.

Yedek subay olma koşulları nedir?

T.C Vatandaşı olmak,

4 senelik üniversite eğitimini tamamlamak,

Yedek subay olmak istendiğine dair talep,

Boy ve kilo sınırlarına uyulması,

Lisans mezunlarının 27 yaşından küçük, lisansüstü eğitim almış olanların 32 yaşından küçük olması gerekir.

Yedek subay başvurusu nasıl yapılır?

Yedek subay başvuruları askerlik şubelerine yapılır. Başvuru sırasında yedek subay olmak istendiğinin belirtilmesi gerekir. Askerlik şubesindeki görevli size 12 ay boyunca yedek subay olarak askerlik yapmayı mı yoksa 6 aylık kısa dönem askerlik yapmak istediğinizi soracaktır.

Yedek subay alımları nasıl yapılır?

4 yıllık üniversite mezunları askerlik yaptıkları dönemde yedek subay olma isteklerini belirtmelerinin ardından seçilmeleri halinde yedek subay olabilir.

Yedek subay kurasından sonraki süreç nasıldır?

Yedek subay başvurusunda bulunan kişiler kuranın sonundan yedek subay olmaya hak kazanır. Ardından bu kişilere 2 aylık eğitim verilir. Bu eğitimin ardından yedek subaylık görevine başlanır.

Eğitimden sonra yedek subay maaşları ne kadar ödenir?


Yedek subaylar 12 ay askerlik yapar. Bu 12 ayın ilk 2 ayı eğitim alınır. Ardından kalan 10 ay boyunda yedek subaylara maaş ödenir.

Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?

Yedek subay başvurusu yapan kişiler başvuru sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilir.

Subay adayları birden fazla komutanlığa müracaat yapabilirler mi?

Subay olmak isteyen kişiler bir komutanlığa başvuru yapmalıdır. 3 tercihte bulunma hakkı olsa da tercih sıralaması yapılmamaktadır.

Subayık imtihan bölgeleri nelerdir?

Subaylık imtihanları üç merkez yapılır. Bu merkezler Hava Kuvvetleri Bando ve Tören Komutanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Ankara Mamak MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’dır.

Muvazzaf/ Sözleşmeli subayların başvuru şartları nedir?

Lisans mezunu olanların 27, lisansüstü mezunlarının 32, uzmanlık eğitimi olanların ise 35 yaşında küçük olması gerekir.

KPSS-P3 türünden en az 60 puan alınması gerekir.

Askerlik yapmakta olan yedek subay, yedek astsubay ve erbaşlar ile erler başvuru yapabilir.

T.C vatandaşı olmak.

Herhangi bir sebeple sivil veya askeri okullardan çıkartılmamış olmak.

Herhangi bir sebepten dolayı hüküm ve soruşturma altında olunmaması gerekir.

Terör örgütü üyeliği olmayan, ulusal güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir oluşumun içinde yer alınmaması gerekmektedir.

Yapılacak olan güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında pozitif sonucun bulunmaması gerekmektedir.

Kanunun sebepler ile askerlik görevini yapamamış kişilerde başvuru yapabilmektedir.

Subaylar aylık ne kadar maaş alır?

2020 yılında subaylar aylık 5 bin TL maaş almaktadır. Ancak subay, yedek subay ve diğer görevlerdeki askerler bulundukları göreve göre daha yüksek maaş da alabiliyor.



Son Güncelleme: 26.08.2020 16:53
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SubayYedek SubayMsb
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