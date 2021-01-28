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Subay olma şartları nelerdir? Subay nasıl olunur? 2021 Subay maaşları ne kadardır?

Türk gençlerin de genellikle küçüklükten bu yana devam eden asker olmak hayali vardır. Subay olmak için ise her Türk vatandaşı subay olabilir. Subay olmak için gerekenler nelerdir? Şartları var mıdır? Tercihler nasıl yapılmaktadır? Subaylar hangi sınava girerler? Yaş sınırı nedir? 2021 Güncel Subay maaşı ne kadardır? Gibi pek çok sorunun cevabını bu yazımızda açıklıyoruz.

28 Ocak 2021 Perşembe 21:28
Subay olma şartları nelerdir? Subay nasıl olunur? 2021 Subay maaşları ne kadardır?
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Subay olmak için 2 şart mevcuttur. Şartlardan bir tanesi orta öğretimi kesinlikle askeri lisede tamamlamış olması gerekmektedir. Diğer şart ise lisans eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. (4 yıllık üniversite) Subay olmak isteyen birey askeri lise eğitimi ise askeri lise giriş sınavına girmektedir. Askeri liseden mezun olanlar kara, deniz veya hava kuvvetleri komutanlığına başvurmalıdır.

  • Lisans mezunu olan bireyler için27 yaşına kadar hak tanınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin fiziksel kurallarına uyuyorsa birey (boy, kilo, fiziki yeterlilik) subaylık sınavlarına girip, başarılı olursa subay olabilmektedir.
  • Yüksek lisans mezunu olanlar için ise eğitim hayatı lisansa göre daha uzun sürdüğünden yaş sınırını 32 olarak belirlemişlerdir.
  • Eğitim hayatını daha ileriye taşıyan uzmanlık eğitimi almış kişilerin yaş sınırı ise 35’tir.
  • Bunun dışında Kadınlar için boy 1.65 iken erkeklerde için ise 1.64’tür.

 Subay olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir?

Türk Silahlık Kuvvetleri’nin en önde gelen güvenlik soruşturması subaylık içinde vardır. Siyasi, bölücü veya yasadışı herhangi bir suça karışıldıysa soruşturmada bu belli olur ve başvurunuz iptal edilmektedir. Disiplinli meslek hayatı olan askerlikte bir de adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

Subaylık Tercihleri için kuvvet komutanlığına giderek yapılabilmektedir. Başvuran kişi eğitim hayatında hangi bölümden mezun oldu ise ona göre 5 sınıf seçme hakkına sahiptir.

Subay olmak için gerekli kılınan sınav ise YKS TYT YKS Alan Yeterlilik sınavlarına girmiş olması gerekmektedir. Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) belirtmiş olduğu puan doğrultusunda Millî Savunma Bakanlığı olarak onay görerek taban puanı almış olmak gerekmektedir.

2021 Subay Maaşları

Subay maaşları en düşük 6000 TL’dir. Fakat rütbe, çalışılan bölgeye göre ücrette değişiklik gösterilebilir.

 Fiziki şartlar nelerdir?

Subay olmak için bazı fiziksel özelliklerin bulunması gerekmektedir. Subay olmak için kilo hesaplaması ve vücut kitle indeksi hesaplanmaktadır.

Fiziki yeterlilik sınavında;

  • Barfiks kol çekme en 1 en fazla 15 tane
  • Durarak uzun atlama en az 164 cm en fazla 210 cm
  • Basketbol topu fırlatma en az 8.5 metre en fazla 16 metre
  • Mekik 1 dakikada en az 19 en fazla 48 tane
  • 400 metre koşu en fazla 01.25 dakika en fazla 01:00 dakika olmalıdır.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 21:28
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SubayMilli Savunma üniversitesiTürk Silahlı Kuvvetleri
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