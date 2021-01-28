Subay olma şartları nelerdir? Subay nasıl olunur? 2021 Subay maaşları ne kadardır?

Subay olmak için 2 şart mevcuttur. Şartlardan bir tanesi orta öğretimi kesinlikle askeri lisede tamamlamış olması gerekmektedir. Diğer şart ise lisans eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. (4 yıllık üniversite) Subay olmak isteyen birey askeri lise eğitimi ise askeri lise giriş sınavına girmektedir. Askeri liseden mezun olanlar kara, deniz veya hava kuvvetleri komutanlığına başvurmalıdır.

Lisans mezunu olan bireyler için27 yaşına kadar hak tanınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ’nin fiziksel kurallarına uyuyorsa birey (boy, kilo, fiziki yeterlilik) subaylık sınavlarına girip, başarılı olursa subay olabilmektedir.

’nin fiziksel kurallarına uyuyorsa birey (boy, kilo, fiziki yeterlilik) subaylık sınavlarına girip, başarılı olursa subay olabilmektedir. Yüksek lisans mezunu olanlar için ise eğitim hayatı lisansa göre daha uzun sürdüğünden yaş sınırını 32 olarak belirlemişlerdir.

Eğitim hayatını daha ileriye taşıyan uzmanlık eğitimi almış kişilerin yaş sınırı ise 35’tir.

Bunun dışında Kadınlar için boy 1.65 iken erkeklerde için ise 1.64’tür.



Subay olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir?

Türk Silahlık Kuvvetleri’nin en önde gelen güvenlik soruşturması subaylık içinde vardır. Siyasi, bölücü veya yasadışı herhangi bir suça karışıldıysa soruşturmada bu belli olur ve başvurunuz iptal edilmektedir. Disiplinli meslek hayatı olan askerlikte bir de adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

Subaylık Tercihleri için kuvvet komutanlığına giderek yapılabilmektedir. Başvuran kişi eğitim hayatında hangi bölümden mezun oldu ise ona göre 5 sınıf seçme hakkına sahiptir.



2021 Subay Maaşları

Subay olmak için gerekli kılınan sınav ise YKS TYT YKS Alan Yeterlilik sınavlarına girmiş olması gerekmektedir. Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) belirtmiş olduğu puan doğrultusunda Millî Savunma Bakanlığı olarak onay görerek taban puanı almış olmak gerekmektedir.

Subay maaşları en düşük 6000 TL’dir. Fakat rütbe, çalışılan bölgeye göre ücrette değişiklik gösterilebilir.

Fiziki şartlar nelerdir?

Subay olmak için bazı fiziksel özelliklerin bulunması gerekmektedir. Subay olmak için kilo hesaplaması ve vücut kitle indeksi hesaplanmaktadır.

Fiziki yeterlilik sınavında;