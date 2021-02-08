Şubat Çılgın Sayısal Loto 8 Şubat 2021 Pazartesi çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

Heyecan dorukta! 8 Şubat Pazartesi günü açıklanacağı söylenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları üzerine henüz bir açıklama yapılmadı. Kazanan numaralar bugün duyurulacak. Kazanan numaralar akşam 21:30’da canlı bir şekilde belirlenecek.

Çılgın Sayısal Loto’ya nasıl katılabilirsiniz?

Çılgın Sayısal Loto’nun içerisinde toplam 90 rakam bulunur. 90 sayısına kadar olan 6 rakam seçilip bu rakamlar ile bir kolon oluşturulur. Bu sayılar açıklanan rakamlarla aynı noktada bulunduğu takdirde farklı miktarlarda ikramiye kazanılabilir.

Öncelikle Sayısal Loto’ya başvurabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerektiğini hatırlatalım. Çılgın Sayısal Loto’ya online olarak katılabilmek için www.millipiyangonline.com sitesine veya Milli Piyango uygulamasına başvurabilirsiniz. Eğer fiziki bir kopyayı tercih ediyorsanız Milli Piyango satış bayilerine başvurabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto kuponlarını kendiniz doldurabilir veya rastgele rakamlar seçilmesine olanak sağlayan Sen Seç komutu ile olayı tamamen şansınıza bırakabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto’da toplam 90 sayı bulunmaktadır. Bu sayıların içerisinden rastgele 6 sayı ve bir tane Joker çekilmektedir. Her kolonun fiyatı 3 liradır. Büyük ikramiyeye sahip olabilmek için 6 sayının hepsinin doğru tahmin edilmesi gerekmektedir. Bakalım bugün Çılgın Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesini kazanan kim olacak.