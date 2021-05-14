İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Su motorunu onarmak için gölete giren kişinin cansız bedeni bulundu

Balıkesir Bandırma'da geçtiğimiz akşam gölet üzerinde bulunan bozuk su motorunu tamir etmek için gölete giren 37 yaşındaki Mustafa Metin'in cansız bedeni bulundu.

14 Mayıs 2021 Cuma 11:45
Su motorunu onarmak için gölete giren kişinin cansız bedeni bulundu
Takip Et:

Bir kişinin hayatını kaybettiği üzücü olay akşam saatlerinde Balıkesir Bandırma'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşamını sürdüren 37 yaşındaki Mustafa Metin, dün akşam saatlerinde çalıştığı gölet üzerinde ki su motorunun arızalandığını tespit etti. Metin bir süre sonra arızalanan motoru tamir edebilmek için gölete girdi ve bir daha çıkmadı.

Cansız bedeni bulundu

Olayı görenlerin haber vermesiyle göletin olduğu bölgeye arama kurtarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler dalgıç kıyafetleriyle gölde arama yaptı ve kısa süre içinde 37 yaşındaki Metin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinden sonra Metin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 11:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirMustafa Metin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 Mayıs Pazartesi yasak ve kısıtlama var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
17 Mayıs Pazartesi yasak ve kısıtlama var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?
kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?
Bekçi alımlarında yaş sınırı var mı? 2021 Bekçi alımında yaş sınırı kaçtır?
Bekçi alımlarında yaş sınırı var mı? 2021 Bekçi alımında yaş sınırı kaçtır?
Kontrollü normalleşme planı nedir, detayları ne zaman açıklanacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
Kontrollü normalleşme planı nedir, detayları ne zaman açıklanacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
19 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak hangi illerde olacak?
19 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak hangi illerde olacak?
Aşılıyım Türkiye videosunu kim hazırladı? Aşılıyım Türkiye tanıtım videosu izle
Aşılıyım Türkiye videosunu kim hazırladı? Aşılıyım Türkiye tanıtım videosu izle

Popüler Haberler

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2021
Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Hamilelik belirtileri nelerdir ne zaman başlar, ne zaman ortaya çıkar?
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu, neden iptal edildi? Formula 1 Türkiye GP'den üzen haber
Devletten 962 TL - 1561 TL sosyal yardım parası hemen başvurun
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 13 Mayıs 2021
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? Gerçek adı ne? İlhan Şen oynadığı diziler
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Seni Çok Bekledim dizisindeki Mihre karakteri kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir? Selen Domaç nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.