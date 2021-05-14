Su motorunu onarmak için gölete giren kişinin cansız bedeni bulundu

Bir kişinin hayatını kaybettiği üzücü olay akşam saatlerinde Balıkesir Bandırma'da yaşandı.
Gelen bilgilere göre ilçede yaşamını sürdüren 37 yaşındaki Mustafa Metin, dün akşam saatlerinde çalıştığı gölet üzerinde ki su motorunun arızalandığını tespit etti. Metin bir süre sonra arızalanan motoru tamir edebilmek için gölete girdi ve bir daha çıkmadı.
Cansız bedeni bulundu
Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinden sonra Metin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 14.05.2021 11:45