Su motorunu onarmak için gölete giren kişinin cansız bedeni bulundu

Bir kişinin hayatını kaybettiği üzücü olay akşam saatlerinde Balıkesir Bandırma'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşamını sürdüren 37 yaşındaki Mustafa Metin, dün akşam saatlerinde çalıştığı gölet üzerinde ki su motorunun arızalandığını tespit etti. Metin bir süre sonra arızalanan motoru tamir edebilmek için gölete girdi ve bir daha çıkmadı.

Cansız bedeni bulundu

Olayı görenlerin haber vermesiyle göletin olduğu bölgeye arama kurtarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler dalgıç kıyafetleriyle gölde arama yaptı ve kısa süre içinde 37 yaşındaki Metin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinden sonra Metin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.