Su kanalı kazısında 400 yıllık gümüş sikkeler bulundu

Burdur’un Kemer ilçesinde su kanalı kazan operatör Ayhan Dağ, küçük bir küpe rastladı. Kepçeyle küpü kıran Dağ, küpün içerisinden çıkan tarihi eserleri görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, bölgeyi emniyet şeridine alarak Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

16-17’nci yüzyıllara ait sikkeler bulundu

Müze Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek ilk incelemelerini yaptı. Küpün içerisinden çıkanların 16-17’nci yüzyıllara ait gümüş sikke olduğu tespit edildi. 300’ün üzerindeki sikke, incelenmek üzere müze müdürlüğüne götürüldü.