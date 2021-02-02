Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?

Son yıllarda özellikle gençler stüdyo dairelerde yaşamayı tercih ediyor. Stüdyo daireler genel olarak 1+0 ve 1+1 şeklinde dizayn edilir. Bu tarz dairelerde genel olarak dinlenme, yeme içme, uyuma ve temizlenme gibi temel ihtiyaçların giderileceği şekilde tasarlanır.

Stüdyo daire sahibi olmak

Özellikle üniversite öğrencileri, bekar olan kişiler bu tarzlerde tek başına yaşamayı tercih ediyor. Tek başına yaşayan kişilerin bu tip evleri tercih etmesindeki en önemli nedenler arasında kolay ısınması, eşyalı olması ve intenet su gibi faturaların direk olarak kira ile beraber verilmesidir.

Stüdyo daire sahibi olmak tek başına yaşayan bir kişi için çok avantajlı olur. Az masrafla bir evde yaşanmış olur. Bunun dışında satın alıp kiraya vermek de oldukça mantıklıdır. Özellikle üniversitelere yakın veya devlet binalarına yakın yerlerde olan stüdyo daireler öğrenci veya tek başına yaşayan bekarlar için ideal evlerdir. Bu kişilere kiraya verilerek oldukça güzel kazanç elde edilir.

İstanbul’da 1+1 stüdyo daireler için genel olarak 2 ila 5 bin TL arasında kira istenir. Bu ücret stüdyo daire satın alan ve bunu bir yatırım olarak yapmak isteyenler için oldukça iyidir. 1+0 stüdyo daireler için İstanbul’da 2 ila 3 bin TL arasında kiralanıyor.