Steam, ARK: Survival Evolved oyununu ücretsiz hale getirdi!

Dünya üzerinde milyonlarca oyunseverin aktif bir şekilde kullandığı Steam dijital oyun platformu 77 lira değerindeki bir oyunu kapsamında ücretsiz hale getirdi.

ARK: Survival Evolved

Son dönem içinde verdiği ücretsiz oyunlar ile oyuncuların gündemindeki yerini eksiltmeyen Epic Games’e karşılık olarak Steam’da harekete geçti. Oldukça nadir bir şekilde ücretsiz oyunları kullanıcılarına sunan Steam, kapsamında 77 TL ücret karşılığında satılmakta olan ARK: Survival Evolved isimli oyunu bedava oynatmaya başladı. Zira oyunun belirtilen tarihler arasında ücretsiz bir şekilde oynanabileceği aktarıldı. Buna göre oyun yalnızca hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek. Sonrasında oyunun satın alınması gerekli olacak.

2015 senesinde ortaya konan oyunda ıssız bir adada hayatta kalmaya çalışılıyor. Bunu yapabilmek için avlanmak, barınak inşa etmek ve üretim yapmak zorunda kalınıyor. Survival tarzında oyunları sevenler için biçilmiş kaftan olan bu oyun an itibari ile Steam platformunda ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri