Steam, ARK: Survival Evolved oyununu ücretsiz hale getirdi!

Dünya üzerinde milyonlarca oyunseverin aktif bir şekilde kullandığı Steam dijital oyun platformu 77 lira değerindeki bir oyunu kapsamında ücretsiz hale getirdi.
ARK: Survival Evolved
2015 senesinde ortaya konan oyunda ıssız bir adada hayatta kalmaya çalışılıyor. Bunu yapabilmek için avlanmak, barınak inşa etmek ve üretim yapmak zorunda kalınıyor. Survival tarzında oyunları sevenler için biçilmiş kaftan olan bu oyun an itibari ile Steam platformunda ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor.
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit versiyon)
- İşlemci: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 veya daha iyi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB veya daha iyi
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Son Güncelleme: 07.11.2020 21:39