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Steam, ARK: Survival Evolved oyununu ücretsiz hale getirdi!

Milyonlarca kullanıcı ile dünyada en çok tercih edilen dijital oyun platformu olma unvanını elinde tutan Steam ARK: Survival Evolved oyununu ücretsiz bir şekilde vermeye başladı. Oyun hafta sonu boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynanabilecek.

07 Kasım 2020 Cumartesi 21:39
Steam, ARK: Survival Evolved oyununu ücretsiz hale getirdi!
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Dünya üzerinde milyonlarca oyunseverin aktif bir şekilde kullandığı Steam dijital oyun platformu 77 lira değerindeki bir oyunu kapsamında ücretsiz hale getirdi.


Son dönem içinde verdiği ücretsiz oyunlar ile oyuncuların gündemindeki yerini eksiltmeyen Epic Games’e karşılık olarak Steam’da harekete geçti. Oldukça nadir bir şekilde ücretsiz oyunları kullanıcılarına sunan Steam, kapsamında 77 TL ücret karşılığında satılmakta olan ARK: Survival Evolved isimli oyunu bedava oynatmaya başladı. Zira oyunun belirtilen tarihler arasında ücretsiz bir şekilde oynanabileceği aktarıldı. Buna göre oyun yalnızca hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek. Sonrasında oyunun satın alınması gerekli olacak.

ARK: Survival Evolved

2015 senesinde ortaya konan oyunda ıssız bir adada hayatta kalmaya çalışılıyor. Bunu yapabilmek için avlanmak, barınak inşa etmek ve üretim yapmak zorunda kalınıyor. Survival tarzında oyunları sevenler için biçilmiş kaftan olan bu oyun an itibari ile Steam platformunda ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit versiyon)
  • İşlemci: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 veya daha iyi
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB veya daha iyi
  • DirectX: Sürüm 10
  • Depolama: 60 GB kullanılabilir alan


Son Güncelleme: 07.11.2020 21:39
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Anahtar Kelimeler:
SteamOyunücretsiz
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