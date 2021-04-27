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Starbucks güncel hahve menüsü fiyatları 2021 - Starbucks kahve menü listesi

Kahve severlerin ilk tercih ettiği kaliteli marka Starbucs 2021 güncel kahve fiyatlarını paylaştı. Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks güncel kahve menüsü fiyatları birçok marka tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte Starbucks güncel kahve menü listesi ve fiyatları

27 Nisan 2021 Salı 23:34
Starbucks güncel hahve menüsü fiyatları 2021 - Starbucks kahve menü listesi
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Dünyaca ünlü dev marka Starbucks, kahve severlerin ilk durağı olurken eşsiz lezzeti ve kaliteli kahveleri ile her zaman ön plana çıkmaya devam ediyor. Birçok kişinin ilk tercini olan Starbucks kahveleri ile adını duyururken mocha, maccihiato, doblueshot, espresso, espresso bazlı içecekler, latte, filtre americano, cappuccione, karışım, kahve bazlı frappuccino, caremel bazlı frappuccino, türk kahvesi, sıcak çikolata, teavana, sıcak soğuk çayların karışık şişelenmiş içeceklerin güncel fiyat listesi açıklandı.

 

Mocha;

Süt ve çikolatanın bir araya geldiği mocha, içimi yumuşak olan içecek milyonlarca kişi tarafından seviliyor. Daha çok latteye benzeyen karışım içerisinde espresso bulunuyor. Küçük, orta büyük boy olarak ayrılan kahve çeşidi Starbucka’ın vazgeçilmez kahvesi olarak ayrılıyor.

 

Mocha fiyat listesi;

  • Caffe Mocha: küçük: 19,25 orta 21,50 büyük 24,00 TL
  • Buzlu caffe mocha: küçük 14,25 orta 16,00 büyük 18,25
  • White chocolate mocha: küçük 20,00 orta 22,50 büyük 25,25 TL
  • Buzlu White chocolate mocha: küçük 14,25 orta 23,00 büyük 25,25 TL

Macchiato;

Krema ve sağlı süt olarak tatlı karamel sert espresso tadı karışıklığı ile karşımıza çıkan Maccihiato, mocha’dan sonra ünlü içecekler sıralamasında ikinci yeri almaktadır. Mevsime göre sıcak ve soğuk olarak ayrılan içecek bardak boylarına göre fiyat aralığı değişmektedir.

Macchiato fiyat listesi;

  • Caremel macchiato küçük: 14,50 TL orta: 16 TL büyük: 18,25 TL
  • Caremel cloud macchiato: küçük 14,75 orta 16,50 büyük: 18,75 TL
  • Latte macchiato: küçük 15,50 orta 18,25 büyük: 22,25 TL
  • Buzlu caremal macchiato: küçük: 14,50 orta 16,00 büyük: 18,25 TL

Doblueshot;

İçerisinde %100 Arabica kahve çekirdeği bulunmaktadır. İçerisinde krema bulunan kahvede süt tadı gelmektedir.

Doblueshot buzlu shaken espresso: küçük: 16,75 orta: 20.00 büyük: 24,75 TL

Espresso;

Sadece kahve bulunan içecek sert içecek severlerin tek adresi olurken aynı zamanda içerisinde doblueshot karıştırılabilir.

Espresso fiyat listesi;

  • Espresso küçük 10,25 büyük 13,00 TL
  • Espresso con panna: küçük: 19,50 orta 22,25 büyük 25,75 TL
  • Espresso maccihiato küçük: 19,50 orta 22,25 büyük: 25,00 TL

Espresso bazlı içeceklerin listesi;

  • Blonde Latte; Tall 15,50 TL| Grande 17,50 TL | Venti 19,50 TL
  • Caffe Latte; Tall 13,00 TL| Grande 15,00 TL | Venti 17,00 TL
  • Cappuccino; Tall 13,00 TL| Grande 15,00 TL | Venti 17,00 TL
  • Latte Macchiato; Tall 13,00 TL| Grande 15,00 TL | Venti 17,00 TL
  • Caramel Macchiato; Tall 14,25 TL| Grande 16,00 TL | Venti 18,25 TL
  • Caffe Americano; Tall 12,50 TL| Grande 13,75 TL | Venti 15,50 TL
  • Fresh Filter Coffee; Tall 9,75 TL| Grande 11,25 TL | Venti 12,75 TL
  • Flat White; Short 14,25 TL
  • Ristretto Bianco; Short 14,25 TL
  • Espresso; Single 9,00 TL | Double 11,25 TL
  • Caffe Mocha; Tall 16,75 TL| Grande 18,75 TL | Venti 21,00 TL
  • White Chocolate Mocha; Tall 17,50 TL| Grande 19,50 TL | Venti 22,00 TL
  • Signature Hot Chocolate; Tall 16,00 TL| Grande 18,00 TL | Venti 20,75 TL
  • Chai Tea Latte; Tall 15,50 TL| Grande 17,50 TL | Venti 20,25 TL
  • Tam Yapraklı Çay; Tall 11 TL| Grande 11 TL | Venti 13,00 TL
  • Türk Kahvesi; Single 11,00 TL | Double 13,00 TL
  • Salted Caramel Latte (Sıcak / Buzlu); Tall 17,75 TL| Grande 20,00 TL | Venti 22,25 TL
  • Caramel Macchiato (Sıcak / Buzlu); Tall 16,25 TL| Grande 18,25 TL | Venti 20,50 TL

Americano kahvesi ince öğütülmüş kahvelerden oluşmaktadır. Espresso içerisinde yer alırken Americano biraz daha sert ve kahve yoğunluğu fazladır.

  • Espressolu İçecekler - 

    Americano
  • Caffè 

    Americano küçük 11 TL orta 12,25 büyük: 14 TL

  
  • Buzlu Caffè 

    Americano küçük 11.00 orta 12,25 büyük: 14.00 TL

Cappuccione; Müşterilerinin uzun yıllardır dikkatini çeken Cappuccione, içerisinde espresso bulunmaktadır. Süt ile desteklenen kahve şuruplar eklenerek güzel bir tat sağlar.

  • Cappuccino; Tall 13,00 TL| Grande 15,00 TL | Venti 17,00 TL

 

  

Sıcak çikolata;

Kakao çikolata ve sütün bir araya gelmesi ile sıcak çikolata milyonlarca insanın en sevdiği içecekler arasında yer almaktadır.

Classic Hot Chocolate

Tall: 18,50

Grande: 20,75

Venti: 23,75

Signature Hot Chocolate

Tall: 14,75 TL

Grande: 16,50 TL

Venti: 18,75 TL

Hazelnut Signature : Tall: 18,00 Grade 20,75 venti: 24,75 TL

White hot chocolate: Tall: 18,25 grande 20,00 venti: 22,50 TL

Caremel signature hot chocolate: Tall: 14,75 grande 16,50 venti: 18,75 TL

Filtre kahve;

Hızlı ve pratik olan kahve, sade kahveler arasındadır.

Caffe misto: küçük: 12,50 orta: 14,25 büyük: 16,00 TL

Buzlu filtre kahve: küçük: 10,00 orta: 12,00 büyük: 15,00 TL

Cold Brew: küçük: 11,00   orta: 13,00 büyük:14,50 TL

Filtre kahve: küçük: 10,00 orta: 12,00 büyük:15,00 TL

Caramel bazlı frappuccino;

Caramel Frappuccino

  • Tall: 16,50 TL
  • Grande: 19,00 TL
  • Venti: 21,00 TL

Coffee Frappuccino

  • Tall: 15,00 TL
  • Grande: 17,25 TL
  • Venti: 18,75 TL

  • Tall: 15,50 TL
  • Grande: 18,00 TL
  • Venti: 20,00 TL

Java Chip Frappuccino

  • Tall: 15,50 TL
  • Grande: 18,00 TL
  • Venti: 20,00 TL

Mango Passion Fruit Frappuccino

  • Tall: 15,00 TL
  • Grande: 17,25 TL
  • Venti: 18,75 TL

Starbucks karışım içecekler

Gingerbread Frappuccino: Tall 13,50 Grande 15,50 Venti 17,25 TL.

Toffee Nut Frappuccino: Tall 13,50 Grande 15,50 Venti 17,25 TL.

Caramel Frappuccino: Tall 20,50 Grande 23,75 TL Venti 25,00 TL.

Coffe Frappuccino: Tall 15,00 Grande 17,25 Venti 18,75 TL.

Espresso Frappuccino: Tall 12,75   Grande 14,75   Venti 16,50 TL

Mocha Frappuccino: Tall  15,25    Grande  17,00     Venti19,25 TL

Java Chip Frappuccıno: Tall   20.50   Grande  23.00   Venti 25,75 TL

White chocolate mocha frappuccino: Tall    17,00   Grande   19,5 Venti 21,50 TL

Türk kahvesi: Solo: 12.00 Double : 14,25  TL

Teavana sıcak çaylar

Teavana English Breakfast Tea   ₺11,25

Teavana Mint Citrus Tea  ₺11,25

Chai Tea Latte   ₺15, 50 grande 17,50 venti 20,25

Earl Grey: tall: 15.00 grande 18,00 venti: 20.00 TL

Teavana soğuk çaylar

Tropical Mango Frozen Iced Tea               ₺18,00

Iced Shaken Green Tea Lemonade starbucks kahve: küçük 11,00 büüyk 14.00 TL

Blackberry green tea lemonade : küçük: 11.00 orta: 12,50 TL

Peach green tea: küçük: 13,75 orta 18,00 büyük: 20,75

Refresha içecekler

Cool Lime Refresha: tall: 16,00 grande 18,75 venti: 22,50 TL

Berry Hibiscus Refresha tall: 12,75 orta:14,75 venti: 16,50 TL

Starbucks paket kahve fiyatları;

Blonde: 110 TK

Verande blend:80 TL

Ethiopia: 90 TL

House Blend: 50 TL

Kenya: 100 TL

Pike place: 95 TL

Decaf: 100 TL

Espresso: 100 TL

Sumatra 105 TL

Starbucks paket kahve önerileri

Blonde: pürüssüz ve tatlı

starbucks veranda blend: yumaşak içimli ve zarif

ethiopia: meyveli lezzet çiçeksi aroma

Guatemala Antigua: yumuşak içimli baharat lezzetleri

house blend: kolay içimli ve dengeli

Kenya: yüksek keskinlik turunçgil

pike place roast: pürüssüz ve dengeli

decaf: karamel baharat, çikolata

espresso roast: yumuşak içim karamel

sumatra: topraksı

Starbucks şişelenmiş içecekler

Akmina Mineralli Su (33 cl.) 6,00 TL.

Sırma Su (50 cl.) 4,25 TL.

San Pellegrino (25 cl.)

Feel More Limonata (25 cl.) 11,25 TL.

Feel More Karışık Meyve Suyu (25 cl.) Portakal, elma, nar, greyfurt, mandalina, siyah havuç suyu. 11,25 TL.

Feel More Portakal Suyu (25 cl.) 11,25 TL.

San Pellegrino Limonata.

Zico Hindistan cevizi suyu




Son Güncelleme: 27.04.2021 23:34
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Anahtar Kelimeler:
StarbucksKahveMenü
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