Staj Seferberliği başvurusu nasıl yapılır? 2021 Kariyer Kapısı staj seferberliği başvuru işlemleri

Öğrencilerin son zamanlarda en çok merak ettiği konu Staj Seferberliği başvuru konusu. İlgili konu kapsamında kurumların ve şirketlerin öğrencilerin, sosyal, sportif ve akademik başarılarının bulunduğu yetkinlik puanlarına göre öğrencilere teklif götürülecek.

Staj aşaması öğrenciler için çok önemli bir aşamadır. Öğrencilerin stajları kariyerlerini oldukça etkilemektedir. Bu yüzden staj durumuna devletten bir yardım geldi. 22 Şubat tarihi itibari ile Staj Seferberliği projesi başladı. Bu seferberlik üniversite öğrencilerinin istihdamına yardımcı olmak için başlatıldı. Öğrenciler kamu ve özel sektörde alanları ve bölümleri fark etmeksizin staj yapabilecekler.

Staj başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Lisans öğrencileri yanı sıra ön lisans öğrencileri de bu proje kapsamında yer alıyor. Ön lisans öğrencileri bu sene ilk kez alındı. “Senin için seferberiz” adı altında bu sene 50 binin üstünde gence staj imkanı sağlanacak.

Staj başvurusu yapmak isteyenler “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden profil oluşturmalı ve başvuru tarihleri içinde başvurularını yapmalıdır.

Staj Seferberliği başvuru ekranı