SSK doğum parası hesaplama nasıl yapılır? Doğum parası başvuru işlemi nasıl yapılır?

Aynı zamanda çocuk parası olarak bilinen doğum parası, çalışan kadınların rahat bir doğum sonrası dönem geçirebilmeleri için, bebeğin masraflarının daha kolay karşılanabilmesi için yapılmaktadır.

SSK’lı olarak çalışan kadın için işveren tarafından SGK’ya doğum yapacağının bildirilmesi gerekir. Bu durumdan ötürü annenin bir başvuruda bulunmasına gerek yoktur.

Bunun yanı sıra eğer işveren SGK’ya bildiride bulunmayı unutursa anneden doğum belgesi talep ediliyor.

Doğum parası nasıl yapılır?

SGK altında hizmet veren işletmelerin tümünde işçinin veya işverenin bir bildiride bulunmadan doğum parası ödenmektedir. Ödeme işlemi PTT aracılığı ile yapılmaktadır.

SGK anlaşmalı çalışan kadın doğum yaptıktan sonra doğum belgesi hastane tarafından gerekli mercilere bildirilmektedir. Bu kapsamda ne işçinin ne de işverenin bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Doğum parası kişinin hesabına otomatik olarak yatırılır.

Eğer SGK ile anlaşmalı olmayan bir işçiyseniz firma işçileri için doğum parası bildirisi yapmalıdır. Bu bildiri SGK’ya yapılmalıdır.

Eğer işveren bildiride bulunmazsa çalışan kadın “doğum yardımı başvuru dilekçesi” yazmalı ve imzasını da atıp Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Hizmetler Merkezine kendisi başvurmalıdır.

Bunun yanı sıra iadeli taahhütlü posta ya da kargo aracılığı ile de başvuru yapılabilir.

SSK’lı çalışan kadınların dışında kamu kurum ya da kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları da çalıştıkları kurum tarafından yapılıyor.

Doğum parasına başvurmak için en önemli unsur ise ilk olarak “canlı doğumun gerçekleştiğinin bağlı olduğu nüfus müdürlüğünde bulunan kimlik paylaşım sistemine kayıt yapılmış olmalı.”

Çocuk parasını kimler alabilir?

Doğum yapmış olan annelerin rahat bir dönem geçirebilmeleri ve bebek masraflarının daha rahat karşılanması için verilen doğum parasından yararlanabilmek için aşağıdaki şartlar karşılanmalıdır:

Doğum yapmış anne T.C vatandaşı değil ve mavi kartı yoksa babanın T.C vatandaşı olması ya da mavi karta sahip olması yeterlidir.

Önemli unsurlardan biri de çocuk parasından yalnızca 15.05.2015 sonrasında doğum yapanlar için geçerli.

Eğer anne ölü doğum yaparsa bu yardımdan yararlanamıyor.

Çocuk parası başvuru şartları

Anneye verilmiş olan doğum izni kullanılmalıdır ve bu durum belgelenmelidir.

Doğum öncesinde 1 yıl içinde minimum 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı.

Doğum yapacak kişi SSK’lı çalışıyor iken izne ayrılmış olmalı.

En önemli nokta ise doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta iznini kullanmayan anneler başvuruda bulunamaz.

SSK doğum parasının yatırıldığı yer neredir?

Doğum parası alacak olan anneler ödemelerini PTT’den alır. Ödemeler SSK tarafından PTT’ye yatırılır. İşlemlerin PTT’den şahsen yapılması gerekir. Kişinin kendisi dışında kimse bu işlemi yapamaz.

Doğum parası nasıl hesaplanır?

Ödeme miktarı hesaplanırken kişinin son 3 aylık maaşı baz alınmaktadır. Dolayısıyla annenin güncel maaşına dikkat edilmektedir.

Hesaplama yapılırken annenin son 3 aylık maaşı 90’a bölünür. Bu sayede annenin günlük aldığı ücrete ulaşılır. Daha sonra annenin izinli olduğu gün sayısı ile günlük ücreti çarpılır.

Yasal izin süresi 8 haftadır. Bu yüzden günlük maaşın 56 ile çarpılması gerekir. Ve sonuç olarak alınacak paraya ulaşılır.

Öneğin annenin son 3 ayda aldığı maaş 3000 TL’den 9000 TL ise bu ücret 90 güne bölünür. Kişinin günlük ücreti 100 TL olur. Daha sonra 100 TL toplam izin günü ile çarpılır. Tek çocuk doğumu yapıldığında 8 hafta olan izin 100 X 56 ‘dan 5 bin 600 TL olur.

Eğer ki anne ikiz, üçüz ya da daha fazla bir gebelik yaptıysa doğum süresi uzar.

İkiz doğumu yapıldığında izin 20 hafta olacağı için günlük alınan ücret 140 ile çarpılır.

Anne izin süresini artırırsa alacağı miktarda artar.

Mesela izin süresi uzatıldığı takdirde 25 haftalık doğum izninde üçüz bebek doğumu yapan annenin günlük aldığı ücret 100 TL ise 175 gün ile 100 TL çarpılır ve çıkan sonuç alınacak olan doğum parasıdır.

E-devlet doğum parası sorgulama

Çalışan kadın doğum parası alıp alamadığını ya da ne kadar doğum parası alacağını e-devlet üzerinden öğrenebilir. Bunun için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

İlk olarak e-devlete giriş yapılmalıdır.

Daha sonra ana sayfanın alt kısmında yer alan “Hizmetler” seçeneğine tıklanmalıdır.

Ardından SGK seçeneği seçilip açılan sayfadan “Doğum Parası Sorgulama” kısmına tıklanmalıdır.

Açılan sayfada tüm bilgiler bulunmaktadır.

Çalışmayan anne doğum parası alır mı? Ne kadar alır?

Çalışmayan annelerin doğum parası hesaplanırken kaçıncı çocuğun doğurulacağına bakılır. Çalışmayan anneler için ilk çocuğa 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için ise 600 TL yardım verilmektedir.

Doğum parasında zaman aşımı var mı?

Kişi, doğum parası için başvuruyu doğum yaptıktan sonra en fazla 5 yıl içinde yapmalıdır.Beş yıl geçtikten sonra doğum parası hakkı zaman aşımına uğrar ve kişi başvuru yapamaz.

Bunun yanı sıra çocuğun 15.05.2015 tarihinden sonra doğmuş olmalıdır.

Yalnız çocuğun kaçıncı çocuk olduğu hesaplaması yapılırken tarih önemli değildir.

Öneğin, 17.09.2016 tarihinde doğum yapan bir annenin alacağı ücret hesaplaması şu şekilde yapılır:

Eğer anne ilk doğumunu 14.06.2013 tarihinde yaptıysa 2. çocuk için doğum yardımına başvurabiliyor.

Bu kapsamda anneye 2. çocuk için olan 400 TL bir doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır.