İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Srebrenitsa nedir, ne oldu? Srebrenitsa ne demektir? Srebrenica Bosna hakkında merak edilenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler” zirvesinin ardından vatandaşlar Srebrenitsa'da neler yaşandığını ve Srebrenitsa'nın nerede olduğunu araştırmaktadır. Srebrenitsa Bosna-Hersek'te yer alan bir kasabadır.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:51
Srebrenitsa nedir, ne oldu? Srebrenitsa ne demektir? Srebrenica Bosna hakkında merak edilenler
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından  Irkçı terörizm, batı ülkelerinde veba gibi yayılmakta diyerek bahsettiği Srebrenica diğer bir ismiyle Srebrenitsa tarihte Müslümanlara uygulanan acı soykırımlardan birisidir.


Srebrenica, Bosna’da bulunan bir yerdir. Küçük bir kasaba olan yer, Bosna Savaşı sırasında gerçekleşen katliamla adını tarihe yazmıştır. Bosna Savaşı esnasında Sırpların, Boşnaklara uyguladığı soykırımın bir simgesi olan kentte bu dönemde yaşanan olayla Boşnak nüfusu büyük ölçüde azalmıştır.

10.000 kadar Müslüman Bosnalı’nın katledildiği olaylar Sırp Çetnikler’in Büyük Sırbistan hayalini gerçekleştirmek için dönemin cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı ve demokrat partisi başkanının desteğini alarak yürütmüşlerdir. Olaylar sonucunda bölgedeki 10.000 Müslüman katledilmiş, Srebrenica adını tarihe bu korkunç olaylarla yazmıştır.



Son Güncelleme: 02.11.2020 00:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SrebrenitsaBosna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Sarıyer'de ailesiyle tartışan bir genç denize atlayarak intihar etti
Sarıyer'de ailesiyle tartışan bir genç denize atlayarak intihar etti
A101 Marketler 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101 Marketler 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 2 Kasım 2020 Pazartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Çukur Cumaali Efsun'u öldürdü mü? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?
Belirli gün ve haftalar sayısı kaçtır? Türkiye'de okullarda kutlanan belirli gün ve haftalar tam listesi
Reşit Yemin'dan ayrıldı mı? Yavuz Ketenci Yeni sezonda var mı?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Çoçuk yardım parası ne zaman ödenecek? 2020 PTT çoçuk yardım parası
Star TV İBO SHOW neden yayınlanmadı?
Microsoft çalışanı Fransız yönetici Maxime Rastello'dan iğrenç İzmir paylaşımı!
İzmir'de depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller
Çift Ekranlı Nubia Z20 satışa sunuldu! Nubia Z20 teknik özellikleri ve fiyat bilgisi
YouTube Shorts nedir? Nasıl bir uygulamadır? TikTok'a rakip mi geliyor?
Şok market 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
Twitter turuncu uyarı işareti ne anlama geliyor, nedir ?
Survivor 2020 kadrosunda olan oyuncular kimler? İşte kesinleşen Survivor 2020 yarışmacıları
Odeabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler ve başvuru şartları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 2 Kasım 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
İzmir Seferihisar, Bornova, Bayraklı ilçeleri haritada nerede?
Samsun-Sivas demiryolu hattı durakları ve istasyonları
Bayraklı nerededir? Bayraklı haritada İzmir'in neresinde?
BİM 2 Kasım 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.