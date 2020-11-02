Srebrenitsa nedir, ne oldu? Srebrenitsa ne demektir? Srebrenica Bosna hakkında merak edilenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Irkçı terörizm, batı ülkelerinde veba gibi yayılmakta diyerek bahsettiği Srebrenica diğer bir ismiyle Srebrenitsa tarihte Müslümanlara uygulanan acı soykırımlardan birisidir.

Srebrenica,’da bulunan bir yerdir. Küçük bir kasaba olan yer, Bosna Savaşı sırasında gerçekleşen katliamla adını tarihe yazmıştır. Bosna Savaşı esnasında Sırpların, Boşnaklara uyguladığı soykırımın bir simgesi olan kentte bu dönemde yaşanan olayla Boşnak nüfusu büyük ölçüde azalmıştır.

10.000 kadar Müslüman Bosnalı’nın katledildiği olaylar Sırp Çetnikler’in Büyük Sırbistan hayalini gerçekleştirmek için dönemin cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı ve demokrat partisi başkanının desteğini alarak yürütmüşlerdir. Olaylar sonucunda bölgedeki 10.000 Müslüman katledilmiş, Srebrenica adını tarihe bu korkunç olaylarla yazmıştır.