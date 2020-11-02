Srebrenitsa nedir, ne oldu? Srebrenitsa ne demektir? Srebrenica Bosna hakkında merak edilenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Irkçı terörizm, batı ülkelerinde veba gibi yayılmakta diyerek bahsettiği Srebrenica diğer bir ismiyle Srebrenitsa tarihte Müslümanlara uygulanan acı soykırımlardan birisidir.
10.000 kadar Müslüman Bosnalı’nın katledildiği olaylar Sırp Çetnikler’in Büyük Sırbistan hayalini gerçekleştirmek için dönemin cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı ve demokrat partisi başkanının desteğini alarak yürütmüşlerdir. Olaylar sonucunda bölgedeki 10.000 Müslüman katledilmiş, Srebrenica adını tarihe bu korkunç olaylarla yazmıştır.
Son Güncelleme: 02.11.2020 00:51