İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

SRC Belgesi nedir kimler alabilir? Sınava girmeden SRC belgesi alınır mı?

Mesleki yeterlilik belgeleri arasında bulunan SRC belgesi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun belirttiği, yük, kargo ya da yolcu taşımacılığında kullanılan araçların sahiplerinin muhakkak almaları gereken bir belgedir. Bu haberimizden SRC belgesinin ne olduğundan nasıl alındığına kadar merak edilen bütün sorulara ulaşabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 03:20
SRC Belgesi nedir kimler alabilir? Sınava girmeden SRC belgesi alınır mı?
Takip Et:

Ticari araç sürücülerinin almak zorunda olduğu SRC belgesine, Amerika’da CDL denirken ülkemizde SRC belgesi deniyor. SRC belgesi ile ilgili bilmeniz gereken detaylar şu şekildedir:

SRC belgesi çeşitleri neler?

 Ülkemizde ki yürürlükte olan SRC belgeleri 5 tanedir. Bu belgeler ve özellikleri şu şekildedir:

SRC 1 belgesi:            

 SRC 1 belgesi 32 saat süren bir eğitimin ardından alınabiliyor. Bu belge uluslararası taşımacılık ile uğraşan şoförlere verilen eğitimleri geçmelerinin ardından veriliyor. Bu belgeyi alabilmek için ilkokul mezunu, 26 yaşından gün almak ve 66 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

SRC 2 belgesi:

 SRC 2 belgesini dolmuş, taksi, personel, okul servisi gibi araçları kullanarak ülke içinde taşımacılık yapan şoförler alabiliyor. Bu belgeyi almak için, ilkokul mezunu, 25 yaşını doldurmamak ve 66 yaşından gün almamak gerekiyor.

SRC 3 belgesi:

 SRC 3 belgesini; kamyon, çekici, tır, kamyonet, panelvan, pikap gibi araçlarla ülkeler arasında kargo ya da eşya taşıyan şoförler alabiliyor. Bu belgeyi almak için; 18 yaşını doldurmak ve 66 yaş ve altında olmak gerekiyor.

SRC 4 belgesi:

 Ülke içinde eşya taşımacılığı yapan, taşıma için ülke dışına çıkmayan şoförlere SRC 4 belgesi veriliyor. Bu belgeyi alan şoförler aynı zamanda SRC 3 belgesine de sahip oluyorlar. 18 yaşını tamamlayıp 19’undan gün almış olan sürücüler bu belgeyi alabiliyorlar.

SRC 5 belgesi:

 SRC 5 belgesini tehlikeli mal ve madde taşıyan sürücüler alabiliyor. Bu belgeyi almak için 19 saatlik eğitimi tamamlamak şart. Ancak tanker taşımacılığı için 13 saat süren tanker sürücülüğü eğitimi var. 18 yaşını doldurarak 19’undan gün alan sürücüler SRC 5 belgesi için istenilen diğer şartları da taşıdıkları taktirde bu belgeyi alabiliyorlar.

SRC belgesinde yaş sınırı nedir?

 Bu belge için geçerli yaş sınırı, almak istediğiniz belgeye göre değişiklik gösteriyor. Ancak, 18 yaşını doldurmuşsanız SRC belgesi almak için hak kazanmış oluyorsunuz.

SRC belgesi nasıl alınıyor?

 Bu belgeyi almak isteyen sürücüler, ilk olarak yetkili kurumlara kayıt yaptırmalı ve kurumun düzenlediği eğitimlerde başarılı olmalı.

 Ayrıca, SRC belgesi için başvuruda bulunacak kişilerin önce sürücü belgesi almaları da zorunlu.  Mesleki yeterlilik belgesini kazanan sürücüler son aşamada psikoteknik raporu almalılar.

 Kısaca, yukarıda bulunan üç belgeyi alan sürücüler, ülke içinde veya uluslararası yük, kargo, ve yolcu taşımacılığında şoförlük yapabilirler.

SRC belgesi için başvuru nasıl yapılıyor?

-  

SRC belgesi almak isteyenler ilk olarak Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurumlardan birine başvuru yapmalı.

-  

Başvuru yapan kişiler kurumun düzenlediği eğitimlerde başarılı olmalı.

-  

Son olarak Ulaştırma Bakanlığı’nın yıl içinde yaptığı dört sınavdan bir tanesine girerek başarılı olmalı.

 Ulaştırma Bakanlığı’nın düzenlediği sınavlarda  toplamda 50 soru oluyor. Bu 50 sorudan 30’unu doğru olarak cevaplayan adaylar hangi SRC belgesi türüne başvurdularsa onu almaya hak kazanıyorlar.

SRC belgesine başvurmak için gereken belgeler neler?

-

Kişiye ait TC kimlik kartı veya da nüfus cüzdanının kopyası  

-

Ehliyetinin kopyası  

-

Son 6 ay içinde çekilen iki adet vesikalık fotoğraf  

-

En az ilkokul olmak şartıyla diplomanın kopyası

SRC belgesi alınan kurumlar neresi?

 SRC belgesi almak isteyenler, MEB’in yetkilendirdiği kurumların herhangi birinden bu belgeyi alabilirler. Bu kurumlarda eğitimini tamamlayan sürücüler Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda da başarılı olduktan sonra SRC belgelerini kısa zamanda alabiliyorlar.

SRC belgesi kaç günde alınıyor?

 MEB tarafından yetkilendirilen kurumların verdiği eğitimler, genel olarak 2 veya 3 hafta sürüyor. Bu eğitimleri tamamlayan kişilerin SRC sınavına girmesi gerekiyor. Bütün bu süreçler hesaplandığında, kişiler neredeyse 1 aylık bir sürede SRC belgesi almak için hak kazanıyorlar.

SRC belgesi almamanın cezası nedir?

 SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgeleri arasından gereken belgeyi almayan sürücüler, ticari amaç ile sürücülük yaptıkları zaman; sürücüye, ruhsat sahibine ve da taşımacıya ayrı ayrı cezalar kesiliyor. SRC belgesi olmayan araçlarda bir hasar olduğunda bu hasarı sigorta şirketleri karşılamıyor, yani araçlar sigortasız sayılıyor.

-

SRC belgeleri arasında ihtiyaç duyulan belge alınmadığında verilen cezalar şu şekildedir:

-

SRC teknik şartları, taşıma sözleşmesi ve zorunlu sigortaya ait ceza ( 850 TL )

-

SRC belgesi alma zorunluluğu cezası ( 350 TL)

-

SRC 5 belgesini almadan taşımacılık yapma cezası ( 350 TL )

-

Psikoteknik belgesini alma zorunluluğu cezası ( 350 TL )

-

SRC 5 belgeli sürücü istihdam zorunluluğu cezası ( 885 TL )  

-

Psikoteknik belgeli sürücü istihdam zorunluluğu cezası ( 885 TL )

 Bu cezaları kimin ödeyeceği cezanın türüne göre değişebiliyor.

SRC belgesi sınava girmeden alınır mı?

 25 Şubat 2003 öncesinde ehliyet ini alan sürücüler, eğitim alma veya sınava girme zorunluluğu olmadan SRC belgeleri kolay şekilde alıyorlar.

25 Şubat 2003 öncesi:

-

B sınıfı ehliyeti bulunanlar sınava girmeden SRC 2 ile SRC 4 belgesi

-

C ile D sınıfı ehliyeti bulunanlar sınava girmeden SRC 2, SRC 3, SRC 4 belgesi

-

E sınıfı ehliyeti bulunanlar sınava girmeden SRC 1, SRC2, SRC 3, SRC 4 belgesi alabiliyorlar.

-

Ancak belge almak için başvuruda bulunanların 66 yaşından küçük olması gerekiyor.

2021 yılı SRC belgesi fiyatları ne kadar?

  Sürücü adayının teorik ve uygulama sınavlarına geçmesi gerekiyor bu yüzden de her sınav için 90 TL ödeme yapmalı. SRC belgesi almak isteyen adaylar 900 TL kurs ücreti ödemeliler.

 SRC belgesi alacak adaylar 2021 yılından itibaren 100 TL SRC harç bedeli, toplam 180 TL iki sınavlık harç bedeli ve 24 TL kart ücretini HalkBank şubelerine yatırmalılar.

2021 yılı SRC belge ücreti ne kadar?

Sınava girmeden SRC belgesi alabilen sürücüler 2021 yılından itibaren 20 TL’lik SRC ücreti ödemek zorundalar. Bu ücreti, HalkBank veya da Vakıfbank şubelerine yatırmalılar.

SRC belgesi e-Devlet üzerinden alınır mı?

 25 Şubat 2003’ten önce ehliyet alanlar, sınav ve kurs zorunluluğu olmadan SRC belgelerini e-Devlet üzerinden alabilirler.

SRC belgesini almak için izlemeniz gereken yolu adım adım aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  • İlk olarak https://www.turkiye.gov.tr/udvh-muafiyetli-src-belgesi-basvuru linkine tıklamanız gerekiyor.
  • Sonra e-Devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile sisteme giriş yapmalısınız.
  • Size yöneltilen ehliyet belge no, seri no gibi soruları doğru ve eksiksiz bir şekilde yanıtlamalısınız.
  • Son olarak ‘Tamam’ butonuna tıklamalısınız.

İstenilen bilgileri eksiksiz şekilde girdikten sonra, SRC çıktısı almak için 20 TL’lik  harç ücretinizi yatırmalısınız

 

Sınava girmeden SRC belgesi almak için son başvuru tarihi ne zaman?

 Son güncellemeyle süre kısıtlaması olmadan e-Devlet aracılığı ile sınava girmeden SRC belgesi alabiliyorsunuz. Ancak 66 yaş üzerindeki sürücüler bu belgeyi alamadıkları için e-Devlet aracılığı ile başvuru da yapamıyorlar.



Son Güncelleme: 29.01.2021 03:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SRC BelgesiAlmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'da bayılıp rayların üzerine düştü! Tramvay sürücüsü son anda fark etti
Samsun'da bayılıp rayların üzerine düştü! Tramvay sürücüsü son anda fark etti
Kırklareli ormanlık alanda iki kişi donarak hayatını kaybetti
Kırklareli ormanlık alanda iki kişi donarak hayatını kaybetti
Kızıyla yeni hayat kuracaktı, çıkan yangında can verdiler!
Kızıyla yeni hayat kuracaktı, çıkan yangında can verdiler!
Alkollü şahıs polise ateş edip kaçtı
Alkollü şahıs polise ateş edip kaçtı
Baba oğul kavgası kanlı bitti!
Baba oğul kavgası kanlı bitti!
Adana'da bir şahıs İş yerine molotof atarken suç üstü yakalandı
Adana'da bir şahıs İş yerine molotof atarken suç üstü yakalandı

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasada olacak? Samsung Galaxy S21 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları
Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç, diziden ayrıldı mı?
2021 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
2021yılı 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 sınıf karne görüş örnekleri
Sütaş eğitime destek bursu başvuruları başladı! Burs başvuru şartları ve detayları
Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır? Evde bakım maaşı başvuru şartları ve başvuru işlemleri
2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
Rüyada zeytin görmek ne demektir? Rüyada zeytin görmenin anlamı ve tabiri
Özel hastaneler acil servis ücreti alınmayan durumlar nelerdir? 2021
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? 2021 Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Cibuti nerededir? Cibuti vizesi ne zaman, kaç günde çıkar?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 30 Ocak 2021 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Ziraat Bankası'nın verdiği yem kredisi nasıl alınır, başvuru detayları nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.