SRC Belgesi nedir kimler alabilir? Sınava girmeden SRC belgesi alınır mı?

Ticari araç sürücülerinin almak zorunda olduğu SRC belgesine, Amerika’da CDL denirken ülkemizde SRC belgesi deniyor. SRC belgesi ile ilgili bilmeniz gereken detaylar şu şekildedir:

SRC belgesi çeşitleri neler?

Ülkemizde ki yürürlükte olan SRC belgeleri 5 tanedir. Bu belgeler ve özellikleri şu şekildedir:

SRC 1 belgesi:

SRC 1 belgesi 32 saat süren bir eğitimin ardından alınabiliyor. Bu belge uluslararası taşımacılık ile uğraşan şoförlere verilen eğitimleri geçmelerinin ardından veriliyor. Bu belgeyi alabilmek için ilkokul mezunu, 26 yaşından gün almak ve 66 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

SRC 2 belgesi:

SRC 2 belgesini dolmuş, taksi, personel, okul servisi gibi araçları kullanarak ülke içinde taşımacılık yapan şoförler alabiliyor. Bu belgeyi almak için, ilkokul mezunu, 25 yaşını doldurmamak ve 66 yaşından gün almamak gerekiyor.

SRC 3 belgesi:

SRC 3 belgesini; kamyon, çekici, tır, kamyonet, panelvan, pikap gibi araçlarla ülkeler arasında kargo ya da eşya taşıyan şoförler alabiliyor. Bu belgeyi almak için; 18 yaşını doldurmak ve 66 yaş ve altında olmak gerekiyor.

SRC 4 belgesi:

Ülke içinde eşya taşımacılığı yapan, taşıma için ülke dışına çıkmayan şoförlere SRC 4 belgesi veriliyor. Bu belgeyi alan şoförler aynı zamanda SRC 3 belgesine de sahip oluyorlar. 18 yaşını tamamlayıp 19’undan gün almış olan sürücüler bu belgeyi alabiliyorlar.

SRC 5 belgesi:

SRC 5 belgesini tehlikeli mal ve madde taşıyan sürücüler alabiliyor. Bu belgeyi almak için 19 saatlik eğitimi tamamlamak şart. Ancak tanker taşımacılığı için 13 saat süren tanker sürücülüğü eğitimi var. 18 yaşını doldurarak 19’undan gün alan sürücüler SRC 5 belgesi için istenilen diğer şartları da taşıdıkları taktirde bu belgeyi alabiliyorlar.

SRC belgesinde yaş sınırı nedir?

Bu belge için geçerli yaş sınırı, almak istediğiniz belgeye göre değişiklik gösteriyor. Ancak, 18 yaşını doldurmuşsanız SRC belgesi almak için hak kazanmış oluyorsunuz.

SRC belgesi nasıl alınıyor?

Bu belgeyi almak isteyen sürücüler, ilk olarak yetkili kurumlara kayıt yaptırmalı ve kurumun düzenlediği eğitimlerde başarılı olmalı.

Ayrıca, SRC belgesi için başvuruda bulunacak kişilerin önce sürücü belgesi almaları da zorunlu. Mesleki yeterlilik belgesini kazanan sürücüler son aşamada psikoteknik raporu almalılar.

SRC belgesi için başvuru nasıl yapılıyor?

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Kısaca, yukarıda bulunan üç belgeyi alan sürücüler, ülke içinde veya uluslararası yük, kargo, ve yolcu taşımacılığında şoförlük yapabilirler.SRC belgesi almak isteyenler ilk olarak Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurumlardan birine başvuru yapmalı.Başvuru yapan kişiler kurumun düzenlediği eğitimlerde başarılı olmalı.Son olarak Ulaştırma Bakanlığı’nın yıl içinde yaptığı dört sınavdan bir tanesine girerek başarılı olmalı.

Ulaştırma Bakanlığı’nın düzenlediği sınavlarda toplamda 50 soru oluyor. Bu 50 sorudan 30’unu doğru olarak cevaplayan adaylar hangi SRC belgesi türüne başvurdularsa onu almaya hak kazanıyorlar.

SRC belgesine başvurmak için gereken belgeler neler?

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SRC belgesi alınan kurumlar neresi?

Kişiye ait TC kimlik kartı veya da nüfus cüzdanının kopyasıEhliyetinin kopyasıSon 6 ay içinde çekilen iki adet vesikalık fotoğrafEn az ilkokul olmak şartıyla diplomanın kopyası

SRC belgesi almak isteyenler, MEB’in yetkilendirdiği kurumların herhangi birinden bu belgeyi alabilirler. Bu kurumlarda eğitimini tamamlayan sürücüler Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda da başarılı olduktan sonra SRC belgelerini kısa zamanda alabiliyorlar.

SRC belgesi kaç günde alınıyor?

MEB tarafından yetkilendirilen kurumların verdiği eğitimler, genel olarak 2 veya 3 hafta sürüyor. Bu eğitimleri tamamlayan kişilerin SRC sınavına girmesi gerekiyor. Bütün bu süreçler hesaplandığında, kişiler neredeyse 1 aylık bir sürede SRC belgesi almak için hak kazanıyorlar.

SRC belgesi almamanın cezası nedir?

SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgeleri arasından gereken belgeyi almayan sürücüler, ticari amaç ile sürücülük yaptıkları zaman; sürücüye, ruhsat sahibine ve da taşımacıya ayrı ayrı cezalar kesiliyor. SRC belgesi olmayan araçlarda bir hasar olduğunda bu hasarı sigorta şirketleri karşılamıyor, yani araçlar sigortasız sayılıyor.

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SRC belgeleri arasında ihtiyaç duyulan belge alınmadığında verilen cezalar şu şekildedir:SRC teknik şartları, taşıma sözleşmesi ve zorunlu sigortaya ait ceza ( 850 TL )SRC belgesi alma zorunluluğu cezası ( 350 TL)SRC 5 belgesini almadan taşımacılık yapma cezası ( 350 TL )Psikoteknik belgesini alma zorunluluğu cezası ( 350 TL )SRC 5 belgeli sürücü istihdam zorunluluğu cezası ( 885 TL )Psikoteknik belgeli sürücü istihdam zorunluluğu cezası ( 885 TL )

Bu cezaları kimin ödeyeceği cezanın türüne göre değişebiliyor.

SRC belgesi sınava girmeden alınır mı?

25 Şubat 2003 öncesinde ehliyet ini alan sürücüler, eğitim alma veya sınava girme zorunluluğu olmadan SRC belgeleri kolay şekilde alıyorlar.

25 Şubat 2003 öncesi:

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2021 yılı SRC belgesi fiyatları ne kadar?

B sınıfı ehliyeti bulunanlar sınava girmeden SRC 2 ile SRC 4 belgesiC ile D sınıfı ehliyeti bulunanlar sınava girmeden SRC 2, SRC 3, SRC 4 belgesiE sınıfı ehliyeti bulunanlar sınava girmeden SRC 1, SRC2, SRC 3, SRC 4 belgesi alabiliyorlar.Ancak belge almak için başvuruda bulunanların 66 yaşından küçük olması gerekiyor.

Sürücü adayının teorik ve uygulama sınavlarına geçmesi gerekiyor bu yüzden de her sınav için 90 TL ödeme yapmalı. SRC belgesi almak isteyen adaylar 900 TL kurs ücreti ödemeliler.

SRC belgesi alacak adaylar 2021 yılından itibaren 100 TL SRC harç bedeli, toplam 180 TL iki sınavlık harç bedeli ve 24 TL kart ücretini HalkBank şubelerine yatırmalılar.

2021 yılı SRC belge ücreti ne kadar?

Sınava girmeden SRC belgesi alabilen sürücüler 2021 yılından itibaren 20 TL’lik SRC ücreti ödemek zorundalar. Bu ücreti, HalkBank veya da Vakıfbank şubelerine yatırmalılar.

SRC belgesi e-Devlet üzerinden alınır mı?

25 Şubat 2003’ten önce ehliyet alanlar, sınav ve kurs zorunluluğu olmadan SRC belgelerini e-Devlet üzerinden alabilirler.

SRC belgesini almak için izlemeniz gereken yolu adım adım aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

İlk olarak https://www.turkiye.gov.tr/udvh-muafiyetli-src-belgesi-basvuru linkine tıklamanız gerekiyor.

Sonra e-Devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile sisteme giriş yapmalısınız.

Size yöneltilen ehliyet belge no, seri no gibi soruları doğru ve eksiksiz bir şekilde yanıtlamalısınız.

Son olarak ‘Tamam’ butonuna tıklamalısınız.

İstenilen bilgileri eksiksiz şekilde girdikten sonra, SRC çıktısı almak için 20 TL’lik harç ücretinizi yatırmalısınız

Sınava girmeden SRC belgesi almak için son başvuru tarihi ne zaman?

Son güncellemeyle süre kısıtlaması olmadan e-Devlet aracılığı ile sınava girmeden SRC belgesi alabiliyorsunuz. Ancak 66 yaş üzerindeki sürücüler bu belgeyi alamadıkları için e-Devlet aracılığı ile başvuru da yapamıyorlar.